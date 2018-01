M – MBA em Moda

A Glasgow Caledonian University na Escócia lançou uma escolar de negócios da moda em Londres agora em setembro de 2013. Indo na contramão da maioria das escolas que gravitam em torno dessa indústria cujo foco é design, essa escola terá seu foc em negócios.

O diretor da British School of Fashion, Christopher Moore disse em entrevista à BBC que a escolar quer estra entre os líderes em ensinar o negócio da moda. A abertura de um campus satélite em Nova Iorque estava prevista para final de setembro ou inicio de outubro.

O envolvimento da Universidade Glasgow Caledonian com a moda vem desde 1875, época dos espartilhos e fraques. Nessa época a escolar foi pioneira em oferecer educação sobre design, têxteis e varejo para mulheres. Desde então, a escolar tem oferecido cursos sobre moda e também foi uma das pioneiras em marcas de luxo, conforme o histórico que consta no website da escola.

O diretor Moore comenta que a demanda por profissionais com habilidades para moda está crescendo: “Na última década, houve uma profissionalização significativa do setor da moda, e agora há uma necessidade por MBAs com formação na área e atualmente o mercado da moda oferece oportunidades interessantes”.

Alavancando a história da universidade com a moda, a escolar abre quarto programas: MBA em marketing para marcas de luxo, MS (mestrado) em varejo de luxo, MS em gestão de marcas, e MS em marketing de moda internacional.

No programa de MBA, os alunos poderão estudar como a indústria da moda se relaciona com a globalização e a cidadania global, além de gestão estratégica e criação de valor. O MBA é o único dos 4 programas que não requer uma dissertação ao final do curso. Os três mestrados permitem que os alunos foquem em aspectos específicos da indústria da moda.

Os programas de mestrado custam t £8,400 (US$13, 350) para residentes do Reino Unido e da União Europeia e £12,600 para internacionais de demais regiões do globo. Ainda não há preço para o programa de MBA.