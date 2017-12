M – Mamaes no MBA

A grande maioria de mulheres que trabalham e são ambiciosas hesitaria em achar viável uma gravidez ou maternidade durante um MBA de tempo integral. Há algumas heroínas que realizaram a proeza e, além de darem dicas interessantes, revelam surpreendentemente que fazer MBA grávida ou com bebês pequenos é mais fácil que fazê-lo trabalhando.

Achei diversos blogs contando experiências pessoais de mamães MBAs e um bastante interessante da comunidade de mamães da Booth (University of Chicago). O mothersatbooth.wordpress.com traz insights não só das mamães durante o MBA mas também de várias que voltaram ao mercado e continuam suas carreiras.

Num outro blog com dúzias de testemunhos, uma constante entre as mulheres foi de que o fato de terem diplomas de MBA ou PhD as ajudou a conseguirem empregos muito flexíveis. Além disso, a participação do parceiro foi uma constante. Sem isso, a maioria não teria conseguido. Ou, seja, ter um parceiro que dá suporte e entende a importância da carreira da esposa é fundamental para a nova estrutura familiar em que tanto o homem como a mulher são profissionais e provedores.

As dicas mais interessantes que encontrei para as heroínas foram:

Tenha tempo para si.

A dupla ou tripla jornada pode ser um convite a negligenciar-se. Se a mulher não tiver um tempinho para se cuidar e recarregar as energias, equilibrar tudo pode ficar mais complicado e enfadonho!

Cerque-se de mulheres com o mesmo pensamento.

Faça networking com outras mulheres que compartilhem de seus sonhos e estilo de vida. Além do suporte e dicas valiosas, oportunidades de emprego ou negócios podem surgir. Os homens fazem muito mais atividades para networking do que mulheres e usufruem de diversas oportunidades de negócios, mentoring e amizades.

Tenha um grande parceiro.

A mulher que trabalha e que acredita que sua carreira é possível mesmo após a maternidade precisa do apoio de um parceiro que compartilhe com ela o cuidado com a casa e filhos.

Não dá para subir uma montanha sem uma série de passos menores, por vezes difíceis.

Um período de maternidade e MBA junto é difícil mas se a mulher conseguir manter o foco de que no longo prazo vale a pena, ela consegue dar conta de um período mais curto difícil. Nas palavras de uma panelista de um blog “ Você pode fazer qualquer coisa por dois anos”.

Pare de se remoer.

O conselho de muitas mulheres que venceram esse período difícil é “Seja gentil consigo mesma. Você provavelmente é sua maior crítica.” Aprender a priorizar e deixar para lá coisas menos importantes é fundamental para equilibrar a dupla ou tripla jornada.

Tenha mentores e conselheiros.

Durante essa jornada de MBA + Maternidade, a mulher deverá tomar diversas decisões difíceis. Ter mentores e conselheiros é fundamental para ajudar nesses momentos.

Tenha ritmo.

Dá para fazer tudo, mas não de uma vez só.