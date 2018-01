LBS saiba mais

A London Business School realizará uma info session aqui em São Paulo. Para aqueles interessados em fazer seu MBA na Europa, pode ser uma ótima oportunidade de conhecer melhor essa escola.

O primeiro diretor trouxe sua experiência anterior no mesmo cargo em Columbia para montar um programa forte em finanças, culturalmente diversificado também dentro de um grande centro financeiro, Londres. Columbia e Londres mantém uma parceria estreita, inclusive com programas conjuntos oferecidos nos seus dois campi.

London Business School is coming to Latin America – Information sessions

These events give prospect students insights into our faculty, the student experience, our global network and details of our programmes. Please promote these events within your networks, invite friends and colleagues who might be interested in finding out more about our School and the various programmes:

Bogotá – Friday, 26 September, 18:45-21:30, Club de Banqueros y Empresarios, Calle 72 No. 7-64 Pent-house

Lima – Monday, 29 September, 18:45-21:30, Belmond Miraflores Park, Av. Malecón de la Reserva

São Paulo – Monday, 29 September, 18:45-21:30, Renaissance São Paulo Hotel, Al. Santos 2233

Mexico City – Wednesday, 01 October, 18:45-21:30, W Mexico City, Campos Eliseos 252

Santiago de Chile – Wednesday, 01 October, 18:45-21:30, Club El Golf 50, Las Condes

Muchas gracias!

LatAm ClubLondon Business School