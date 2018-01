L – Linha do Tempo

Um dos essays mais frequentes nos applications de MBA, e que não raras vezes o primeiro da lista, é aquele sobre objetivos profissionais de curto e longo prazos e a conexão entre estes e a escola em questão. Embora seja tentador puxar o fio da estória desde o início de sua carreira, cuidado. Se a pergunta explicitamente pede que discuta a evolução de sua carreira, então contar sobre o que aprendeu e que habilidades desenvolveu ao longo do caminho faz parte do essay. Contudo, se a pergunta contempla apenas futuro e as razões para fazer o MBA naquela escola, contar sua trajetória não é adequado e pode ser interpretado como falta de foco ou excesso de auto-propaganda. Manter-se no escopo do essay é fundamental, independente do tema.

Os elementos importantes para esse essay de futuro profissional são colocar seus objetivos de curto prazo, explicar como se conectam de sua trajetória até aqui e sua motivação pessoal em buscar esse caminho; descrever de forma mais ou menos objetiva os passos intermediários que estabeleçam a ponte entre curto e longo prazos. Enquanto o curto prazo deve ser mais detalhado e concreto, o longo prazo normalmente é menos definido e às vezes pode apresentar mais de uma opção.

Em linhas gerais, os objetivos de curto prazo podem ser uma continuação da sua trajetória profissional ou uma mudança na carreira. No primeiro caso, os elementos importantes são mostrar como quer evoluir nessa carreira após o MBA, o que vê de importante nessa carreira – o que quer realizar? porquê essa carreira o atrai? – e mostrar como o MBA o ajudará nesse momento. Uma vez que estabeleceu o seu objetivo de curto prazo, descreva qual ou quais os passos seguintes que pretende dar e como o que terá construído no curto prazo o ajudará a dar o passo seguinte. Aqui novamente há duas possibilidades, a primeira de se manter na mesma trajetória ou mudança de carreira.

Quando for descrever alguma mudança de carreira, como por exemplo: sair de consultoria e ir para industria, empreender; sair de banco e abrir seu negócio, ser CFO de alguma empresa; sair de uma empresa e abrir uma ONG, o mais importante é mostrar qual a sua conexão com essa nova trajetória. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em consultoria e quer no médio prazo montar seu negócio pode ter tido alguma experiencia empreendedora anterior, ou pode ter acompanhado algum negócio de família ou mesmo ter um amigo que tem um negócio e que o inspirou. É sempre importante mostrar qual a sua experiência pessoal,com a alternativa que está buscando.

Seja em que momento do futuro for que você pensa em fazer mudança na carreira, você sempre pode mostrar para a escola para a qual está aplicando como pretende testar ou experimentar essa alternativa durante o MBA. Seja escolhendo participar de algum club, seja engajando-se em alguma atividade extra-curricular, cursando matérias específicas, mostrar que o MBA será usado para testar e refletir sobre seu plano de carreira é muito importante e mostra para a aescola que você fez a sua parte em pensar e estruturar como vai tirar proveito do seu MBA. Caso seu objetivo seja evoluir na carreira em que já está, mostre como pretende aproveitar o seu MBA para ganhar conhecimento e habilidades dos quais precisará no futuro, como por exemplo, desenvolver sua liderança, aprender finanças, e assim por diante.