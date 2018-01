L – Liberados! Essays da Columbia Business School para 2017 estão disponíveis para os candidatos

Se existia alguma dúvida de que o momento para se preparar para seu MBA é agora, ela acaba já.

Nesta semana a Columbia Business School liberou os essays para os candidatos de 2017. Os candidatos terão até 5 de Outubro para entregar o application completo na primeira rodada de inscrições.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Columbia, queridinha dos alunos que visam um futuro em Finanças, terá as perguntas de seus essays bastante similares ao do ano anterior.

São elas:

Columbia MBA Short Answer Question:

What is your immediate post-MBA professional goal? (51 characters maximum)

– Tradução Livre: Qual seu objetivo profissional imediatamente após seu MBA? (51 caracteres)

Essay 1:

Through your resume and recommendations, we have a clear sense of your professional path to date. What are your career goals going forward, and how will the Columbia MBA help you achieve them? (100-750 words)

– Tradução Livre: A partir de seu CV e cartas de recomendação, nós temos uma clara visão de sua trajetória profissional até o momento. Quais são seus objetivos profissionais daqui para frente, e como Columbia o ajudará atingi-los? (100-750 palavras)

Essay 2:

Columbia Business School’s students participate in industry focused New York immersion seminars; in project based Master Classes; and in school year internships. Most importantly, our students are taught by a combination of distinguished research faculty and accomplished practitioners. How will you take advantage of being “at the very center of business”? (100-500 words)

– Tradução Livre: Os estudantes da Columbia Business School participam em seminários de imersão focados em diferentes industrias em Nova Iorque; em Master Classes baseadas em projetos; e em estágios durante o ano letivo. Mais importante, nossos estudantes são ensinados a partir de uma combinação de um corpo acadêmico diferenciado junto com profissionais de mercado. Como você tirará vantagem de estar “no centro dos negócios”? (100-500 palavras)

Essay 3:

CBS Matters, a key element of the School’s culture, allows the people in your Cluster to learn more about you on a personal level. What will your Clustermates be pleasantly surprised to learn about you? (100-250 words)

– Tradução Livre: CBS Matters, um elemento chave da cultura da escola, permite que as pessoas do seu Cluster (grupo) conheçam mais sobre você em um nível pessoal. O que os seus colegas de Cluster ficaram positivamente surpresos em descobrir sobre você? (100-250 palavras)

.

Optional Essay:

An optional fourth essay will allow you to discuss any issues that do not fall within the purview of the required essays.

– Tradução Livre: Um quarto essay opcional permitirá que você discuta qualquer questão que não se enquadra em nenhum dos essays anteriores.

Agora é mãos à obra! Boa sorte!