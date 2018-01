L – LBS London School of Business

LBS – London Business School

Regent’s Park

London, United Kingdom, NW1 4SA

Admissions: (0)20 7000 7500

Email: mba@london.edu

A LBS oferece um MBA flexível, que pode ser completado em 15, 18 ou 21 meses. Assim como outras escolas líderes dos rankings, ela também alia uma forte base de conhecimento com uma intensa experiência prática. Além disso, o programa tem um DNA internacional, tanto do ponto de vista do programa que conta com corpo docente internacional, estudantes de 120 países e parcerias com 33 escolas ao redor do mundo e o fato de que cada aluno sai da escola falando uma segunda ou terceira língua além do inglês, como do ponto de vista de sua localização, Londres, cidade que se conecta com toda Europa.

O trampolim desse programa flexível é o Leadership Launch. Trabalhe seu autodesenvolvimento. Conheça-se. Ao longo do programa você voltará a esse assessment de suas características de liderança e trabalhará em conjunto com os demais aprendizados. O primeiro ano oferece as disciplinas fundamentais concentradas em 3 temas: ferramentas e técnicas; gestão da organização; e engajando-se no mundo, mais o curso London Business Experiences.

Tradicionalmente o estágio de verão, ou uma temporada em consultoria ou empreendedorismo encerra o primeiro ano e abre o segundo, período para customização do seu curso, em que você poderá concentrar eletivas em áreas de seu interesse e muita prática. Aqui também é o período em que se pode fazer um intercâmbio para um das escolas parceiras da LBS.

Além de seu MBA tradicional, a LBS conta ainda com outros cursos muito interessantes. O Master in Finance é um dos mais renomados mestrados em finanças, com duas trilhas: serviços financeiros e finanças corporativas. Em um ano, aqueles que já têm definido que querem seguir a carreira em finanças podem aprofundar nas matérias que mais lhes interessam e ter um diploma prestigiado.

Para aqueles com mais de 10 anos de experiência profissional e pelo menos 5 em cargos de gestão há um programa de um ano especialmente desenvolvido para polir a capacidade de gestão e liderança, o Sloan Masters in Leadership and Strategy. O EMBA- Global, MBA executivo em parceria com Columbia, alterna módulos entre Londres e Nova Iorque, com a possibilidade de também se estender para Ásia, em Hong Kong. E o EMBA, programa executivo, 20 meses de estudos às sextas e sábados, disponível em Londres e Dubai.

Rankings:

BusinessWeek (2012): 1 (Internacional)

Forbes (2011): 1 (Dois Anos)

Financial Times (2012): 4 (Global), 1 (Fora dos Estados Unidos)

The Economist (2012): 12 (Global), 3 (Fora dos Estados Unidos)

Custos: $84,623

GMAT médio: 710

Faixa de GMAT (80%): 650-750

Taxa de aceites: 13%

Tamanho da classe (2 anos): 805

Internacional: 90%

Mulheres: 31%

Média de Idade: 29

Base Salarial Média: $114,724

Signing Bonus Médio: $24,584