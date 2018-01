K – Kellogg

Kellogg School of Management at Northwestern University

2001 Sheridan Road

Evanston, IL, 60208

Admissions: 847-491-3308

Email: MBAadmissions@kellogg.northwestern.edu

Website: http://www.kellogg.northwestern.edu/

Apply:http://www.kellogg.northwestern.edu/Programs/FullTimeMBA/Applying.aspx

Kellogg é uma das escolas top 10 dos Estados Unidos que no início dos anos 2000 ocupou por vezes consecutivas o topo do ranking das escolas de negócios. A escola é referência quando se pensa em um ambiente colaborativo e gerenciado pelos alunos. A escola sempre deu muito suporte a iniciativas de seus alunos, seja quando estes propunham novas disciplinas, novas atividades extracurriculares ou mesmo novas áreas de concentração. Empatado com a fama de escola colaborativa, está seu prestígio como a melhor em concentração de marketing, graças a que as principais empresas de bens de consumo recrutam por lá.

Kellogg é uma excelente escola de general management. O departamento de finanças de Kellogg também é muito forte, sendo que na região de Chicago, seus alunos disputam igualmente as vagas de serviços financeiros com seus concorrentes de Booth. Uma grande porcentagem de seus alunos é recrutada pelas principais consultorias de presença global. Em 2012 39% dos graduandos foram trabalhar em consultoria. Outros tantos alunos foram trabalhar em tecnologia, empresas como Amazon, Google, Apple e Microsoft.

Em 2010 Kellogg deu boas vindas à sua nova Diretora Sally Blount. Depois de cerca de seis anos encabeçando o ranking de escolas de MBA americanas, Kellogg passou por alguns anos mais difíceis, perdendo diversas posições no ranking. A nova Diretora veio renovar e revigorar a escola e em dois anos já fez diferença. Além de iniciar a construção de um novo prédio para abrigar a escola de negócios, orçado em US$200 milhões, ela liderou uma reorganização da liderança da escola, lançou a nova campanha de posicionamento que terá suporte da restruturação do conteúdo do curso.

O novo posicionamento da escola: “Think Bravely: We believe that business can be bravely led, passionately collaborative, and world changing.”

No MBA tradicional de dois anos, Kellogg oferece nove cursos nas áreas fundamentais como gestão, organizações, contabilidade, marketing, finanças, ciências da decisão, operações, estratégia. Antes do início do segundo ano, os alunos fazem meio crédito em Valores e Gestão de Crise. No segundo ano, os estudantes também devem escolher alguma eletiva global como Negociação cros-cultural, Finanças Internacionais, Estratégia de Negócios Internacional, ou ainda algum intercâmbio internacional.

Em 2012, Kellogg matriculou 658 alunos: 477 no programa de dois anos, 100 no programa de um ano, 64 no seu programa triplo-M (um duplo diploma com a escola de engenharia), e 27 em seu JD-MBA para advogados.





Kellogg nos rankings:

BusinessWeek (2012): 5

Forbes (2011): 7

U.S. News & World Report (2012): 4

Financial Times (2012): 16 (Global), 9 (U.S.)

The Economist (2012): 20 (Global), 13 (U.S.)

Os Programas

Full-Time – 2 anos

Kellogg tem o tradicional programa de 2 anos, o maior na escola. Há uma opção acelerada, feita em um ano, em que as matérias fundamentais dão lugar a eletivas e aprofundamentos; para essa versão, é necessário ser formado em administração ou comprovar proficiência nesta. Ainda no modelo de dedicação exclusiva, há dois programas de duplo diploma, um com o departamento de engenharia e outro com o de direito.

Part-Time

Para aqueles que querem cursar o MBA sem deixar o trabalho, Kellogg oferece a opção de aulas vespertinas ou aos sábados no campus do centro de Chicago. Esta opção aceita apenas alunos que moram na região.

Assim como a versão full-time de um ano, há uma versão acelerada para o part-time também, que pode ser concluída em pouco mais de um ano.

MBA Executivo

Oferecido em duas localidades, em Evanston e em Miami.

Kellogg possui parcerias com escolas de primeira linha ao redor do mundo. Assim, os alunos do MBA executivo podem cursar eletivas em Chicago, Miami, Hong Kong, Alemanha, Israel e Canadá.

Os alunos do EMBA podem participar do Programa de Aceleração de Carreira Executiva – Executive Career Acceleration Program (ECAP), um programa pionbeiro em parceria com a Korn/Ferry, consultoria de talentos e liderança.