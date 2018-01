K- Kellogg prorroga prazo para a segunda onda de admissões

Pode não parecer muito, mas ganhar dois dias para finalizar e dar um belo polimento no formulário, cv, ensaios e demais informações ajuda!

Devido ao mau tempo, Kellogg permanecerá fechada até dia 08/01/2014 e por isso prorrogará o prazo para 09/01/2014 até 17h de seu fuso horário.

Aproveite para buscar mais das perguntas que podem aparecer em seu video – essay e já tente praticar.

No applicatoin há uma seção especial de video recording. Primeiro o candidato pode fazer um teste – tem 10 segundos para se preparar e 10 segundos para gravar. A instrução é simples: imagine que está conversando conosco, como com um amigo. “Queremos conhecer você e ver a pessoa que escreveu os essays e mandou todo o material. Queremos uma resposta espontânea.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Passado o teste, vem o momento de gravar o material que o comitê assistirá. São até 3 possibilidades para fazer a gravação. Você receberá uma pergunta aleatória e terá 90s para se preparar para responder e outros 90s para gravar sua resposta.

Eu fiz minhas três tentativas para ter uma ideia do tipo de perguntas que podem aparecer. As minhas foram:

1 – What invention during your lifetime has had the biggest impact on you and why?

2 – If money were not a concern, what would you do?

3 – What is something you always wanted to try?