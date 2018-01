I – Integrated Reasoning do GMAT

O GMAC, orgão responsável pelo GMAT, prova que faz parte do processo seletivo da maioria dos MBAs internacionais, recentemente fez uma primeira avaliação sobre a nova seção da prova, que se chama integrated reasoning. A pesquisa foi feita a partir dos testes de 110 mil candidatos que fizeram o GMAT e cujas pontuações ficaram entre 600-640 pontos (considerando a distribuição na curva normal, as pessoas no percentil 50).

A ideia desta nova seção era de medir a capacidade de sintetizar e usar informações de diversas fontes como gráficos, textos e tabelas e esta seção de Integrated Reasoning (Raciocínio Integrado) se mostrou bem calibrada. Quando os scores nesta seção ( de 1 a 8) são colocados na curva de sino, 50% dos scores ficam entre 4 e 6. Esta nova seção mede coisas distintas das que a parte verbal e a quantitativa do GMAT medem, mas complementa o perfil dos candidatos. Embora este ano as escolas ainda tenham adotado a postura de esperar para ver como é o comportamento dos candidatos nesta nova seção, em breve se sentirão confortáveis em usar a pontuação desta parte como critério de seleção dos candidatos.

O GMAT ficou melhor para medir as habilidades que o mercado de trabalho busca nos profissionais e que as escolas também esperam conseguir ver em seus candidatos. Além do GMAT, os processos de aplicação estão mudando bastante nos últimos 3 a 4 anos, desde os tipos de textos que os candidatos devem escrever até formatos inovadores nas entrevistas, conforme já descrevi em postagens anteriores.