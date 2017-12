I – INSEAD

INSEAD

Abu Dhabi – Singapura – Fontainebleau

Boulevard de Constance

Fontainebleau, France, 77305

Email: mba.info@insead.edu

Website: http://mba.insead.edu

Apply: http://mba.insead.edu/admissions/

O INSEAD sempre foi sinônimo de ambiente internacional, em que não há o predomínio de qualquer cultura específica. Atualmente possui três campi, na Europa, Ásia e Oriente Médio, totalmente integrados e têm alunos de mais de 80 nacionalidades representadas em sala de aula. O programa é bastante acelerado, a ser concluído em 10 meses. Intensidade dentro e fora da sala de aula, como os alunos dizem: “Work hard, play hard”. O programa de MBA ocorre paralelamente nos campi da França e Singapura. O campus de Abu Dhabi oferece eletivas aos alunos de MBA. O INSEAD também possui parcerias com Wharton e Kellogg, duas escolas top 5 americanas.

O curso é estruturado para formar profissionais aptos a atuarem em ambientes internacionais e terem carreiras globais. As 14 disciplinas obrigatórias cobrem as principais áreas de gestão e focam também no ambiente em que os negócios acontecem. Durante o período de disciplinas obrigatórias, os alunos trabalham em grupos pré-definidos de 5 ou 6 integrantes. A segunda metade do programa é customizada, fase em que os alunos podem escolher 11 eletivas de uma gama de mais de 70 ofertas. Nesta fase, os alunos podem criar um mix alinhado com seus objetivos profissionais e educacionais e os grupos já não são mais determinados pela escola.

O grupo que trabalha em conjunto nas disciplinas obrigatórias também senta-se junto em sala de aula. A ideia é trabalhar habilidades interpessoais, de negociação e de liderança nesse grupo.

Com a possibilidade de fazer o MBA na França ou em Singapura, ou mesmo de fazer pelo menos um trimestre num campus e o restante em outro, o INSEAD permite uma experiência bastante rica também geograficamente. No momento da aplicação, o candidato deve selecionar seu campus de escolha, mas este não interfere na seleção. Primeiramente a escola seleciona quem vai entrar e depois procura acomodar os interesses destes candidatos com relação ao campus de escolha. Em poucas situações a escola pode não conseguir atender à preferência do candidato.

O INSEAD trabalha com duas datas de entrada: setembro e janeiro. Aqueles que iniciam o curso em setembro seguem sem grandes intervalos até junho, quando se formam. Já os que optam por iniciar em janeiro, têm oportunidade de usar as férias de verão (8 semanas) para fazer estágio. Para aqueles que buscam mudança de carreira, esse período pode ser bem interessante para já fazer uma imersão na sua nova área de atuação.

Para as mulheres:

O INSEAD também tem iniciativas específicas relacionadas a mulheres. A escola aumentou de 17% da classe em 2005 para 33% em 2012 o número de alunas. Em 2012, 312 mulheres se formaram no INSEAD, em termos absolutos, o maior número de mulheres representado em uma escola de negócios. O objetivo é chegar a 50%. Pesquisas da escola mostram que o diploma de MBA dá às mulheres a confiança necessária para sua progressão na carreira e é um excelente fundamento para suportar uma carreira de liderança nos negócios.

A escola conta com uma diversidade de bolsas oferecidas a mulheres. Em 2012, 48% das bolsas concedidas destinaram-se a mulheres, mais de €328.000,00 em fundos especificamente destinados para mulheres.

Bolsas exclusivas para mulheres:

The Forté Foundation Fellowship

The INSEAD Judith Connelly Delouvrier Scholarship

The Mette Roed Heyerdahl Memorial Scholarship

The INSEAD Alumni Fund Scholarship for Women

The INSEAD Groupe Galeries Lafayette Scholarship

MBA Rankings:

BusinessWeek (2012): 2 (internacional)

Forbes (2011): 2 (programas inetrnacionais de um ano)

Financial Times (2012): 6 (global), 2 (non-U.S.)

The Economist (2012): 19 (global), 7 (non-U.S.)

Custos do curso: US$71,718,

Orçamento recomendado: US$102,062

GMAT: 704

GMAT (Mid-80%): 660-750

Tamanho da classe: 1,006

Internacional: 93%

Mulheres: 33%

Média de idade: 29

Recrutadores top em 2011:

McKinsey & Company 127

The Boston Consulting Group 60

Bain & Company 48

Booz & Company 40

Roland Berger Strategy Consultants 15

A.T. Kearney 14

Google 13

Johnson & Johnson 10

L.E.K. Consulting 9

Standard Chartered Bank 9

Accenture 8

Barclays capital 8

LVMH 8

Rocket Internet 8

Eli Lilly 7

Abaixo estão algumas comparações interessantes entre os principais MBAs europeus, feita pelo Poets&Quants: