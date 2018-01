I – INSEAD no Brasil

Na semana passada, quando falei que a temporada dos eventos das universidades internacionais havia começado, eu não estava mentindo.

Na semana que vem, além de Berkeley no dia 1 de Junho em SP, teremos eventos da INSEAD em SP e no RJ.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Probleminha: os dois eventos de SP caem no mesmo dia. Pois é….já começamos a ter que fazer escolhas desde já.

E não se trata de uma escolha fácil…afinal, INSEAD foi eleito o MBA #1 em 2016 pelo ranking do FT.

Seguem os dados:

Evento do RJ

Data: Terça, 31 de Maio

Horário: 19:00-22:00

Local: Sofitel Rio de Janeiro Copacabana – Av. Atlântica, 4240

Como será o evento: Sessão de informação sobre o programa de MBA a ser liderada pela Tina François, a Diretora Assistente de Marketing e Recrutamento. Lá, ela pretende abordar o currículo do curso assim como o processo de admissão. Depois da sessão, haverá oportunidade para network com ex-alunos.

Evento de SP

Data: Quarta, 1 de Junho

Horário: 19:00-22:00

Local: Tivoli Sao Paulo – Al. Santos, 1437

Como será o evento: Palestra com o ex-aluno do INSEAD, Thibaud Lecuyer, sobre sua experiência de fundar e desenvolver a Dafiti, uma start-up de e-commerce no Brasil. Depois da palestra, haverá oportunidade para network com ex-alunos.

E como escolher entre o evento de Berkeley e do INSEAD no dia 1 de Junho?

Em primeiro lugar, pode tirar o cavalinho da chuva: não dá para ir aos dois. É fundamental focar na qualidade da interação em vez de quantidade.

A escolha é muito pessoal, mas – considerando que ambas as universidades estão dentre as Top 10 – você pode levar em conta alguns fatores:

INSEAD: Europa. 1 ano (custo mais baixo, retorno ao mercado de trabalho em menos tempo). Altamente internacional (96%). Maior empregador: consultorias. GMAT médio 705. Taxa de aceitação 23%. Idade média: 30. Trampolim para carreira internacional.

Berkeley: EUA. Califórnia. Tecnologia. Maiores empregadores: Tecnologia (26%) e Consultoria (26%). Meia hora de São Francisco. Taxa de aceitação 11%. GMAT médio 718. Idade média: 28. Trampolim para carreira nos EUA.

Ou seja, trata-se de um problema bom: duas excelentes opções!

Independente de qual você vai escolher, uma coisa é certa: se você tem vontade de fazer MBA fora do Brasil, sua quarta à noite estará ocupada. O próximo passo é avisar o parceiro/parceira que não precisa esperar para o jantar.

Aproveitem!