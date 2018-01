I – Information Sessions

A partir de agora intensifica-se a ocorrência das ” Info Sessions” em São Paulo e Rio em sua grande maioria. Estas sessões informativas são normalmente concedidadas em espaços / auditórios de alguma empresa como Itau-Unibanco, Booz,para citar algumas. Normalmente estas sessões começam com uma apresentação da escola sobre seu programa de MBA, em que o representante da escola enfatiza os diferenciais desta e costuma ser seguida de um coffee break em que os potenciais candidatos têm a chance de conversar não só com a pessoa representando a escola como também com antigos alunos (alumni) e estudantes.

Para aqueles que não podem viajar para conhecer as escolas ou que não conhecem ex-alunos com quem possam conversar ou aprender sobre o dia a dia das escolas, esta é uma oportunidade de se aproximar mais das escolas e conhecer mais a fundo o que é fazer o MBA lá. Por ser um evento mais formal, por vezes não haverá espaço para que alguma dúvida individual mais específica seja solucionada, mas a dica aqui é pegar cartões de visita das pessoas e posteriormente interagir e aprender mais sobre a escola em questão.

O maior conhecimento de como a escola organiza o MBA, quais as atividades extra-curriculares, metodologia, empresas que lá recrutam e dados demográficos (porcentagem de homens, mulheres, em que setores trabalham, internacionais, etc) vai ajudá-lo a decidir se aquela escola em particular lhe agrada, se você se identifica com ela. Além disso, essa preparação o ajudará no momento de explicar em seus essays porquê você escolheu a escola. Ter estes contatos também o ajudarão caso queira e possa ir visitar as escolas, uma vez que você terá para quem pedir ajuda e dicas sobre quando ir, onde ficar e ter uma certa ajuda em sua chegada por lá.

Atualmente há sessões de uma única escola e as “MBA Fairs” – feiras em que várias escolas têm estandes e ficam ali à disposição para você conhecer melhor o que cada escola oferece. No caso das sessões informativas de escolas individuais, você consegue tanto conhecer melhor e mais a fundo a proposta da escola como também conhecer ex-alunos e gente da equipe da escola. No caso das feiras, você conseguirá uma visão mais geral das escolas, sem conseguir se aprofundar tanto sobre cada programa. Estas feiras são boas para aqueles que começam a considerar a ideia de MBA e ainda não possuem tanta familiaridade com escolas e processo de aplicação.

Cada escola tem em seu site um local em que publica eventos de admissão (admission events), onde você encontrará locais e datas das sessões informativas e feiras em que a escola participará. Aqueles que já fizeram GMAT, por exemplo, começarão a receber informes sobre este tipo de eventos por email também.