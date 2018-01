International Institute for Management Development – IMD

Lausanne, Switzerland

Admissions: +41 (0)21 618 0298

Email: http://www.imd.org/programs/mba/Contact-MBA.cfm

Website: http://www.imd.org/MBA

Blog: http://blogs.imd.ch/mba

Apply Online: http://www.mba-exchange.com/IMD/ADS-C/Login.php

Prazos para aplicação: 1° de fevereiro, 1° de abril, 1° de junho, 1° de agosto e 1° de setembro.

IMD é uma escola de MBA bastante diferente. Com um programa enxuto de 11 meses, recruta candidatos pelo globo, cuja experiência é de cerca de 7 anos de carreira. Normalmente os candidatos têm posições gerenciais e já fazem gestão de pessoas. Apenas 90 alunos. Lausanne é um ligar tranquilo que acolhe este curso intenso, tanto em carga horária quanto em desenvolvimento pessoal. Nascido para oferecer educação executiva, a preparação de executivos para o mercado e empresas globais está no DNA da escola.

As datas do programa de MBA do IMD não acompanham o calendário usual: o curso começa em janeiro e termina em dezembro. Buscando preparar executivos e empreendedores, o curso tem um grande foco em liderança, empreendedorismo e responsabilidade social. Além de trabalhar diretamente com uma empresa startup, os alunos acompanham de perto CEOs e executivos de primeiro escalão de empresas globais.

IMD foi considerada a Número 1 em desenvolvimento de Liderança pela Bloomberg BusinessWeek. Os alunos começam entendendo suas premissas e bases pessoais para tomada de decisão e maximizam seu potencial.

São três blocos de desenvolvimento de liderança:

Liderando pessoas:

Aprender a como trabalhar com pessoas diferentes ( de funcionalidades distintas), vários tipos de organizações e grupos conflitantes para atingir seus objetivos. A ideia é entender interações entre grupos diferentes, explorar decisões e consequências que líderes têm que tomar quando estão diante de dilemas ou ideias conflitantes; desenhar uma visão integrada e desenvolver um plano de ação integrado para ter suporte de diversos grupos.

Exercícios externos

Exercícios de team-building oferecem um método efetivo de desenvolvimento de liderança. Aprender a trabalhar sob pressão em equipe; explorar fatores comportamentais; ampliar a capacidade de liderar com responsabilidade, entendendo os fatores racionais e emocionais em trabalhos de grupo.

Desenvolvimento pessoal de liderança

Liderar com responsabilidade requer que cada candidato desenvolva sua auto percepção; identifique seus pontos fortes e fracos. Várias ferramentas e trabalhos individuais o ajudam a melhorar sua forma de trabalhar e liderar um grupo:

Seu Personal & Professional Identity Narrative (PPIN)

Análise minuciosa em auto reflexões

coaching individual e equipe

avaliação de colegas sobre seus pontos fortes e fracos

sessões confidenciais com psicanalista (confidenciais) na eletiva de desenvolvimento pessoal.

A abordagem do IMD é “Mundo real. Aprendizado real.” O programa de um ano busca cobrir o mesmo conteúdo de um MBA tradicional de dois anos e incorpora atividades especiais para desenvolvimento da liderança.

O desenho do programa é começar com os fundamentos de negócios, em áreas de contabilidade, marketing, finanças, e operações. A segunda parte do ano é baseada em projetos, permitindo a aplicação dos fundamentos em situações reais de liderança, com um forte senso de ética.

Na segunda parte, o aluno pode se juntar a uma startup na Suíça, normalmente de tecnologia. Há também a possibilidade de fazer uma expedição para colocar em prática o que aprendeu em uma visita a alguma empresa (qualquer parte do globo) que enfrenta algum desafio. Uma última opção é um projeto de consultoria internacional, que pode ser feito para uma empresa ou ONG.

O processo de aplicação também é diferente: necessariamente há um Assessment Day em Lausanne. Neste dia, o candidato passa por uma maratona: entrevista individual, apresentação cujo tema será definido na hora, assistirá uma aula de MBA e almoçará com alunos. Duas semanas depois, o candidato recebe a resposta. Para candidatos internacionais, o ideal é aplicar nos dois a três primeiros rounds.

Preço: $92,019

GMAT Médio: 668

Faixa de GMAT (mid-80%): 600-730

Taxa de aceitação: 27%

Tamanho da Classe: 90

Internacional: 97%

Mulheres: 28%

Média de Idade: 31

Salário Médio: $127,300

Signing Bonus Médio: $20,300

Porcentagem de MBAs com ofertas de emprego na graduação: 86%

Porcentagem de MBAs com ofertas de emprego três meses após graduação: 96%