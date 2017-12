IE Business School

Maria de Molina, 11

Madrid, Spain, 28006

Admissions: +34 91 568 96 00

Email: admissions@ie.edu

Website: http://www.imba.ie.edu

Apply: http://imba.ie.edu/admissions_requirements.php

ESCRITÓRIO BRASIL:

Rua Joaquim Floriano, 466 – CJ707 Edifício Offices Itaim Bibi, São Paulo SP 04534-002 São Paulo

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FERNANDO SOARES

+ 55 113 477 2005

brasil@ie.edu

O IE é uma escola de negócios jovem, quando comparada a algumas centenárias americanas. Mesmo assim, essa escola inovadora conseguiu um salto de 35° em 2002 para figurar consistentemente entre 6° e 9° seis anos mais tarde. Na Europa, figura entre as top cinco consistentemente.

Fundada por empreendedores, a escola carrega essa forte característica em seu DNA. O espírito empreendedor permeia não só o formato diferenciado, a proposta de estruturação e metodologia, mas também pesquisa em torno do tema. A escola tem avançado inclusive em pesquisa em neurociência para estudar o processo decisório dos empreendedores.

Além do MBA full-time, a escola oferece programas pioneiros e duplos diplomas interessantes, cerca de 20 programas em negócios e direito. Tem diversas parcerias com escolas em diversos continentes, para assim atender melhor às demandas do mercado. A duração de 13 meses é um atrativo tanto para quem não quer ficar dois anos fora do mercado como para aqueles que querem fazer um programa duplo, mas não querem ter que ficar três anos fora do mercado (dois anos de MBA e mais um ano no outro programa), o que frequentemente ocorre com programas nos Estados Unidos. A escola também foi uma das primeiras a oferecer o MBA online.

O programa de 13 meses foi desenhado de maneira diferenciada; não é um programa que originalmente seria dado em dois anos e que foi comprimido para caber em 13 meses. No caso do IE, ele foi desenhado desde o início com um formato próprio. As aulas contam com diversos recursos: emprega o clássico método de estudo de casos, mas conta também com role-playing, aplicativos de multimídia, e simulações online de negócios. Os alunos participam de pequenos grupos de trabalho cuja intenção é de maximizar a diversidade ( o IE é uma escola extremamente internacional) em que os alunos devem discutir e preparar os casos e fazer seus trabalhos.

Antes do início das aulas, o pré-programa visa nivelar e preparar os alunos ingressantes para já chegarem aquecidos ao programa intense. O modulo LAUNCH inicia oficialmente o programa e trabalha dimensões pessoais e interpessoais dos alunos através de workshops em áreas como team-building, pensamento analítico, comunicação cross-cultural, criatividade, e tomada de decisão. Em seguida vem o Core Period, em que os fundamentos em análise quantitativa, economia, marketing, comportamento organizacional, contabilidade criam a base do programa. Há diversos períodos que, juntamente com o LAUNCH, continuam trabalhando e evoluindo nas dimensões pessoais e interpessoais e consolidando de maneira mais prática os cursos do Core Period.

O período de eletivas, no final do programa, oferece muitas alternativas para que cada aluno possa personalizar seu curso. Intercâmbios em outras escolas, eletivas, projetos empreendedores no Venture Lab, Programas de duplo diploma com o MIT e Tufts, e uma parceria internacional com Wharton. Em parceria com o MIT, o IE acaba de lançar um novo programa MBA/MSc para seus alunos de IMBA: os alunos de MBA podem depois do programa no IE escolher entre um Mestrado em Logística e Supply Chain em Zaragoza ou um Mestrado em Engenharia em Boston, ou a nova opção de Mestrado em Supply Chain em Kuala Lumpur, Malásia.

O processo de aplicação da escola também é diferente. O programa tem duas datas de entrada, em abril e novembro, não há datas fixas para aplicar, e uma vez aceito, o candidato pode optar por duas datas possíveis para iniciar seu programa. Conta com uma diversidade de bolsas para as quais pode aplicar e assim viabilizar sua participação no programa. O formulário de aplicação é bastante inovador, contando com opções não só de escrever textos, mas de vídeo, apresentações entre outras opções de mídias e formatos. O IE também possui uma prova própria para admissão, sendo que esta pode substituir o GMAT ou complementar a análise deste. Além disso, um dos grandes diferenciais da escola é ter mais de 25 escritórios ao redor do mundo para atender não só potenciais candidatos e tornar o processo de aplicação mais local, como também a sua rede de alumni espalhada pelo mundo. Além do suporte para os que buscam mudar de país, ter experiência internacional, os escritórios ajudam a manter sua rede de alumni mais ativa e participante, promovendo encontros periódicos.

MBA Rankings:

BusinessWeek (2012): 3 (international)

Forbes (2011): 3 (international)

Financial Times (2012): 8 (global), 3 (Europe)

The Economist: (2012) 22 (global), 7 (Europe)

Tuition & Fees: $76,800

GMAT: 680

Faixa de 80% do GMAT: 640-760

GPA: NA

Taxa de Aceite: 33%

Matriculados full time: 440

Internacional: 89%

Mulheres: 29%

Média de idade: 28

Salário Base Médio: $102,500

Signing Bonus: NA

Porcentagem de MBAs com ofertas de emprego ao graduarem: 30%

Porcentagem de MBAs com ofertas de emprego três meses após graduarem: 90%

Empregadores da Classe de 2012:

McKinsey: 11

Johnson & Johnson: 7

Grupo Telefonica: 7

Accenture: 7

PriceWaterhouseCoopers: 6

Onde a classe de 2012 foi trabalhar:

Financial Services: 19%

Consulting: 18%

Consumer Products: 14%