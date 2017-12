H – HEC – Paris

HEC Paris

1, rue de la Libération

78351 Jouy en Josas cedex, France,

Admissions: +33.1.39.67.95.46

Email: admissionmba@hec.fr

Website: http://www.mba.hec.edu

Apply: http://www.mba.hec.edu/How-to-apply/Application-process

Deadlines para admissão:

Cada mês.

HEC pode ser uma escolha extraordinária para quem pensa em depois ficar na França e trabalhar por lá. HEC é altamente prestigiada em seu país, tendo alumni trabalhando em grandes empresas, no governo e em luxo. Conforme publicado no blog do Poets&Quants, das quarenta maiores empresas francesas listadas na bolsa, cerca de 12 CEOs e diretores gerais fizeram MBA na HEC.

A escola atrai um número grande de alunos internacionais: apenas 15% são franceses. A duração do curso é de 12 a 16 meses, dependendo do número de estágios que o aluno faz. Na primeira parte do curso, os alunos devem fazer onze matérias obrigatórias incluindo finanças, economia, marketing, comportamento organizacional e ética. Na segunda parte do curso, os alunos podem optar por fazer trabalho de campo (projeto estilo consultoria), eletivas e intercambio com outras 40 escolas ao redor do mundo. As áreas de concentração para a segunda parte do curso são: empreendedorismo, finanças, liderança em organizações globais, marketing e estratégia. Dentre as 40 parceiras que a escola estabeleceu globalmente, encontramos Wharton, Yale, Booth, LBS, FGV, CUHK. Seguindo a grande tendência global em oferecer duplos diplomas (joint-degrees), a escola oferece 12 parcerias, dentre elas com MIT, NYU, Keio, LSE.

Além do MBA de 16 meses, a HEC oferece o MBA em tempo parcial – uma vez por semana – cuja duração é de 24 meses.

Para o curso de 24 meses part-time, os alunos fazem projeto de consultoria ou eletivas e podem também fazer intercâmbios internacionais. As eletivas podem ser substituídas por uma trilha em Luxo, ou Aviação e Aeroespacial.

As aulas são ministradas em inglês, mas aqueles que querem afiar seu francês podem optar por fazer algumas das eletivas nessa língua. Quem deseja aprender francês também pode tomar aulas na escola e para os que já são bilíngues, há opção de aprenderem uma terceira língua por lá. A customização ocorre na segunda metade do curso, quando os alunos escolhem suas trilhas em mais de 60 eletivas em finanças, marketing, empreendedorismo e estratégia.

Aqui no Brasil a HEC tem uma parceria bastante bem consolidada com a FGV em São Paulo; os alunos de graduação da FGV frequentemente fazem intercâmbio por lá, mas o time que administra o MBA precisa intensificar seu trabalho em tornar o nome da escola mais reconhecido por aqui para MBA, aproveitando já sua reputação nos intercâmbios para a graduação.

Em termos de suporte para carreira, HEC disponibiliza mentores e coaching para os alunos e a possibilidade de se fazer até 3 estágios ao longo do curso é especialmente valiosa para aqueles que querem fazer uma mudança de carreira.

O processo de aplicação da escola consiste de duas fases: na primeira, o candidato preenche rapidamente com dados mais objetivos acerca de histórico acadêmico e profissional, notas de GMAT e TOEFL se tiver e uma pessoa da escola lhe retorna dizendo se tem chances/ perfil para a escola, ou oferecendo algumas orientações sobre quais áreas precisará trabalhar melhor.

As entrevistas também são diferenciadas: conduzidas em inglês, consistem em uma apresentação oral de 10 minutos em um tópico de escolha do candidato e depois uma entrevista com uma série de questões a respeito do pacote de aplicação.

Rankings:

BusinessWeek (2012): 15 (international)

Forbes (2011): 8 (international)

Financial Times (2012): 18 (global), 8 (non-U.S.)

The Economist (2012): 14 (global), 4 (non-U.S.)

Taxas e Custo do Curso: $65,234

GMAT médio: 689

Faixa de GMAT (mid-80%): 640-740

Taxa de aceitação: 15%

Tamanho da classe tempo integral: 361

Internacional: 87%

Mulheres: 32%

Média de idade: 30

Salário Base Médio: $109,880

Signing Bonus Médio: $17,641

Porcentagem de MBAs com ofertas de emprego na Graduação: 67% em 2011

Porcentagem de MBAs com ofertas de emprego três meses após formados: 90% em 2011

CLASSE de 2013

217 participantes, 50 nacionalidades, 85% internacionais

Homens-Mulheres: 67-33%

Idade: 25-35

Idade média: 30

Tipo de graduação:

Engenharia: 34%

Business e Comercio: 10%

Economia: 10%

Outras Ciências: 9%

Ciências da Computação: 8%

Administração: 8%

Outra área de negócios: 5%

Línguas Modernas: 4%

Outros: 12%

Experiência profissional: media de 6 anos, mínimo de 3