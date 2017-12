H – Harvard entrevista e essay reflexivo

A entrevista de Harvard não mudou vis-à-vis como era nos últimos anos. Se nos essays havia pouco espaço para falar de seus objetivos e explicar por que quer ir para Harvard, agora será o momento para abordar esses assuntos. O entrevistador da escola estará com todo o seu dossiê em mãos, e provavelmente terá lido tudo.

Sandy Kreisberg (fundador da HBSGuru.com) faz uma lista das principais perguntas:

Walk me through your resume? (guie-me por seu currículo)

Why did you attend your undergraduate school, and what was one regret about how you managed your undergrad education? (por que você fez este curso de graduação e qual uma coisa que você lamenta sobre como administrou sua vida acadêmica?)

What advice would you give to 1. President of your college? 2. Your prior bosses? 3. Your current boss? (Que conselho você daria para 1. O reitor de sua faculdade; 2. Seus chefes anteriores; 3. Seu chefe atual?)

Pretend I didn’t read your app and tell me about yourself. (Faça de conta que eu não li seu application e me fale de você)

Who is someone you’ve worked with that wasn’t a direct manager that had a significant impact on you? (quem foi uma pessoa que não tenha sido seu chefe imediato que teve um impacto significativo em você?)

What is a question you expected me to ask? ( que pergunta você esperava que eu lhe fizesse?)

What is a company inside your industry and outside your industry you admire, and why, also a CEO? (qual empresa em seu setor e fra de seu setor que você admira e por que, e também um CEO?)

What is a common misperception people have when they first meet you? (qual uma impressão errônea que as pessoas têm sobre você num primeiro contato?)

Saiba respostas para estas perguntas e esteja preparado para explicar suas transições e escolhas, explicando porque fez, como fez e o que faria diferente. As respostas devem ser diretas e concisas. Tente explicar essas coisas em no máximo 45 segundos!! Cuidado para não se perder nas respostas nem dar voltas muito longas! Treine com amigos para garantir que sabe contar sua estória sem ficar confusa ou prolixa. Não tente dar respostas muito completas; se eles quiserem mais detalhes, lhe perguntarão.

Após a entrevista, você terá 24 horas para escrever um essay de 400 palavras, que Harvard diz que deve ser como um e-mail, bastante informal em que você deve se concentrar em responder se há algo mais que você gostaria de dizer que ajude a escola a te conhecer você.

Se você sentiu que não foi bem na entrevista, não tente usar este essay para endereçar o que fez de errado na entrevista.