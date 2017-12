Evento para MBA em São Paulo

Na preparação para um MBA internacional, um importante pilar é conhecer bem as escolas.

Por que?

– Você direciona seu esforço. Há centenas de excelentes escolas por aí. Você pode aplicar para dúzias delas. Mas, considerando que cada application tem um custo de aproximadamente U$270 e leva por volta de umas 10 horas para fazer com qualidade, a conta fica um pouco salgada.

– Você consegue identificar quais escolas tem mais a ver com seu perfil. Você não consegue nem assistir um filme sem dormir? Então talvez uma escola que priorize aulas em formato de palestras não seja para você. Você sonha em tornar um empreendedor? Que escolas proporcionam melhor suporte para isso?

– Ao entender o perfil das escolas, você também consegue prever para que escolas você seria um candidato mais interessante/competitivo. Para algumas escolas, seu GMAT de 680 pode torna-lo um candidato fraco. Para outras, uma estrela. Sabemos que o GMAT não é o único critério, mas não é prudente você prestar somente escolas em que você esteja sempre aquém dos critérios médios. Ampliar seu repertorio de possíveis escolas (vulgo, ir além dos top 10 dos rankings) ajuda você a direcionar seu esforço para instituições que vão querer você como estudante.

E como saber mais sobre as escolas?

A melhor alternativa é pegar uns dias de férias e ir conhecer os campus pessoalmente. (Caso essa seja uma possibilidade, este post pode ajuda-lo a tirar melhor proveito de sua visita 🙂

Caso essa não seja uma possibilidade, existem alguns eventos que podem ajudar. Desde sessões de informação das escolas individuais (atenção: vários vão ocorrer entre agora e o final de agosto), até os eventos com várias escolas juntas.

No dia 19 de Agosto, por exemplo, teremos o The MBA Tour, que acontecerá das 9h às 17h, em São Paulo. Ao todo, serão 29 instituições (dentre elas UCLA, Carnegie Mellon, IESE) que tem como objetivo conectar universidades a graduandos ou formados que buscam dar continuidade a seus estudos no exterior.

As inscrições são gratuitas e lá, você poderá assistir a palestras e apresentações das universidades, além de participar de entrevistas com os diretores de admissão das instituições, que estarão no Brasil para selecionar os mais qualificados candidatos. Trata-se de uma excelente oportunidade para você estabelecer uma conexão pessoal com as universidades, o que certamente ajuda a te diferenciar da massa dos outros applications.

Caso você tenha interesse em uma das universidades presentes, sua presença é mandatória. Caso não tenha, ainda assim recomendo que você vá para abrir sua cabeça a novas possiblidades.

Abaixo as universidades confirmadas:

Arizona State University

Babson College

Bentley University

Boston University

Carnegie Mellon University

City University London

Columbia University

Copenhagen Business School

ESADE Business School

Fordham University

HEC Montréal

HHL Leipzig Graduate School of Management

Hult International Business School

IE Business School

IESE Business School

Indiana University

Ivey Business School

Johns Hopkins University

McGill University

McMaster University

Ohio State University

Purdue University

Queen’s University

Southern Methodist University

University of British Columbia

University of California, Los Angeles

University of Rochester

York University – Schulich School of Business

As inscrições podem ser realizadas no site thembatour.com.

The MBA Tour – São Paulo

Dia 19 de agosto, sábado, das 9h às 17h

Hotel Inter-Continental – Alameda Santos, 1123 – Jardins, São Paulo, SP

Inscrições no link: http://www.thembatour.com/studentArea/StudentRegNew.jsp

Mais informações em: http://www.thembatour.com/events/saopaulo.html

Não percam essa oportunidade!