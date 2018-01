Entrevista no processo seletivo de MBA

Quem submeteu sua aplicação agora na segunda rodada em início de janeiro tem cerca de 1,5 mês para se preparar para essa próxima e última etapa do processo seletivo: a entrevista.

Primeiramente, se seu inglês oral estiver meio enferrujado, desenferruje urgentemente! Se a escola fizer as entrevistas através de sua rede de ex-alunos, uma parte desta será feita em inglês; no caso de entrevista com alguém de admissões da escola, a entrevista será 100% em inglês. Você deverá se vestir de forma profissional, como quando vai trabalhar. Se a entrevista ocorrer no final de semana e em algum local informal, use roupas mais informais, mas cuidado para não exagerar.

Se você for chamado para entrevista, alegre-se com moderação. Muito embora já tenha passado por uma boa parte do funil, ainda não saiu do outro lado! Muitas pessoas tendem a subestimar essa etapa, achando que é mais para checar seu nível de inglês ou se o que disse nos essays é verdade. A entrevista tem dois objetivos a cumprir; o primeiro é investigar mais a fundo sobre o candidato e explorar a dimensão presencial e o segundo é promover a escola para o candidato, pois o mais comum é cada candidato aplicar para várias escolas e depois ter que escolher para qual ele vai. Atualmente, com a tendência recente de redução de tamanho dos essays e cartas de recomendação, a entrevista torna-se ainda mais estratégica. Ela representa os 30 a 45 minutos que você tem para se vender e contar com mais detalhes a sua experiência, valores e visão de futuro.

A entrevista mais típica será de cerca de 30 a 45 minutos, em que o entrevistador tem a missão de conhecê-lo/a em diversas dimensões:

profissional – como é sua experiência profissional? fez coisas relevantes? dado seu contexto (país, industria), tem papel relevante?

acadêmico – como você aproveitou a época da faculdade? em quais atividades se engajou?

pessoal – viagens, hobbies, interesses, trabalho comunitário – o que faz fora do trabalho/escola? como usa seu tempo?

MBA – por que? como escolheu a escola? quais escolas está se candidatando? o que espera do curso?

Dicas importantes:

1 – seja você mesmo e permita que sua personalidade apareça.

2- seja você mesmo e responda as perguntas honestamente.

3 – prepare-se!

4 – responda o que for perguntado; se não tiver certeza de que entendeu a questão, pergunte!

5 – evite tentar ser artificialmente “esperto” ou simpático em demasia…isso pode arruinar sua credibilidade.

6- faça a sua lição de casa em estudar bem a escola e seu programa.

7 – seja pontual e vista-se bem.

8 – tenha na ponta da língua como acha que o MBA vai ajudá-lo.

9- seja franco sobre problemas – evite usar desculpas ou ser evasivo.

10 – conecte-se com o entrevistador; preste atenção nele!

Ser autêntico é fundamental, pois quando estamos conversando pessoalmente, é muito fácil para o entrevistador treinado farejar pequenos sinais de incoerência ou exageros. Infelizmente o nosso corpo também fala e quando as palavras e gestos não transmitem a mesma mensagem, podemos perder credibilidade. Portanto, a primeira e segunda dicas de “seja você mesmo” são muito importantes, mesmo que pareça um clichê. Por isso também é importante que os essays reflitam a verdade, pois quando o comitê de admissões cruza os dados entre essays e relatório de entrevista, você pode ganhar ou perder pontos.

Muitos blogs específicos e sites que gravitam em torno dos processos de admissões possuem conselhos sobre entrevistas e listas com perguntas típicas. Muitas pessoas compartilham em blogs ou fóruns suas experiências com cada escola. Pense num roteiro básico de perguntas – do tipo “explore seu cv” e “por que MBA?’ ” Por que essa escola? ” e veja demais perguntas mais comportamentais e que exploram seus valores e visão. Procure dar respostas tangíveis, com detalhes concretos e descreva fatos. Evite fazer generalizações ou falar de modo abstrato – isso reduz sua credibilidade.

Abaixo veja perguntas que podem fazer parte de sua entrevista.

1) Discuss your career progression.

2) Give examples of how you have demonstrated leadership inside and outside the work environment.

3) What is your definition of teamwork?

4) What do you want to do (in regard to business function, industry, location)?

5) Why the MBA? Why now?

6) Describe an ethical dilemma faced at work?

7) Describe your career aspirations?

8) What would you do if not accepted?

9) What are your long- and short-term goals? Why?

10) Why are you applying to business school?

11) Why does this school appeal to you? What are your expectations of this program?

12) What is an activity you are involved in? Why is it important to you?

13) Talk about experiences you have had at work.

14) Why are you interested in a general MBA program?

15) Why did you choose your undergraduate major?

16) Discuss yourself.

17) What contributions would you make to a group?

18) What can you contribute to our program?

19) Name three words or phrases to describe yourself to others.

20) What makes you stand out among other candidates?

21) What would you say is your biggest weakness?

22) What are your greatest strengths?

23) What is most frustrating at work?

24) How would co-workers describe you?

25) Describe a typical work day.

26) Have you worked in a team environment? What were your contributions to the effort?

27) Discuss any experience you have had abroad.

28) How did you choose your job after college?

29) What do you do to relieve stress?

30) It’s two years after graduation, what three words would your team members use to describe you?

31) If you graduate from our school, what will your classmates say about you?

32) Describe a situation where you brought an idea forward, and it failed.

33) How do you define success?

34) What would you do if a team member wasn’t pulling his own weight?

35) What do you perceive as the main differences between the top business schools?

36) Is there anything you would like to ask me/us?

37) What was the last book you read and why?

38) What is something you wish I asked you about?

39) If your reports at work were sitting next to me, name three adjectives they would use to describe you and then give me an example from work to describe each of them.

40) If you were on a learning team with half the students wanting an A and the other half determined to barely pass, which group would you fall into and how would you persuade the other group?

41) Speak about an idea you had as a child.

42) Explain rationale behind job transition.

43) Any particular programs/activities that you will pursue here?

44) Once accepted at various business schools, how will you go about choosing which school to attend.

45) How will you know whether or not you have been successful in life?

46) What am I really good at in my current job?

47) Is there anything else you want the admissions committee to know about you?

48) Describe your quantitative skills.

49) What do you think the risks are for our school if we admit you?

50) Tell me about: one leader you admire most, another leader and why, biggest misconceptions about you, and a challenge interaction.

51) You are rather successful at what you do, why do you need another graduate degree?