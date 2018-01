E – Evitando Erros Evitáveis: O Curso de Empreendedorismo de Stanford em São Paulo

Com todos os escândalos acontecendo nessas últimas semanas, o clima pesado pairando pelo ar, não consigo deixar de rir sozinha toda vez que vejo os posts de uma amiga a cada novo grampo: “O que mais me assombra é como as pessoas ainda não sacaram que podem estar sendo gravadas!” Independente de que partido você é, numa época de delações premiadas e grampos mil, uma checagem mínima de equipamentos de gravação deveria ser feita antes de qualquer conversa obscura. Estamos falando de erros elementares.

É nisso que pensei ao assistir a palestra sobre Stanford Ignite, quando falavam que o objetivo do programa era ajudar a empreendedores ou “in”preendedores (tradução livre de intrapreneur) “evitar erros evitáveis”.

Na sessão de informação sobre o programa eles falaram que hoje há um fetichismo em relação a erros. Errar é glamour. É fonte de aprendizado. E é mesmo. Mas quando você está colocando todas suas economias ou largando seu emprego estável para seguir uma ideia, você vai achar bem menos interessante errar. E a ideia do programa é justamente essa.

Stanford Ignite é para aquelas pessoas inovadoras, que tem vontade de abrir um negocio próprio, mas que não necessariamente sabem comercializar suas ideias e torná-las rentáveis. É também para aqueles profissionais que querem desenvolver seu espírito empreendedor dentro da empresa em que trabalham.

Confesso que fui na palestra pensando em recomendar o curso para alguns clientes, e saí dela com vontade de fazer o curso eu mesma. Além de acesso aos professores mais renomados de Stanford aqui no quintal de casa (vulgo, na sede da Microsoft na Berrini), você passa a ter acesso à rede de alumni dessa instituição, reconhecida por ter uma das comunidades mais conectadas.

Agora, que fique claro: isso não é um substituto para um MBA em Stanford. Trata-se de um curso intensivo (100 horas de aula + 150 horas de trabalho adicional) mas de curta duração. O custo da brincadeira é U$10 mil. Barato não é. Mas daí vale o questionamento: quanto você deixaria de perder ao evitar erros evitáveis?

Para mais informações, dê uma olhada no site: https://www.gsb.stanford.edu/programs/stanford-ignite/global-locations/sao-paulo e no artigo http://economia.estadao.com.br/blogs/lentes-de-decisao/tirando-as-ideias-do-papel/

Ficou interessado? Então corra. As inscrições fecham no dia 21 de Abril, e o curso vai de 5 de Agosto a 16 de Outubro.

Quem sabe a gente não se vê por lá?