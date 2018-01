E – Evento de Berkeley em SP!

Assim como a queda na temperatura simboliza o inicio do outono, os eventos das escolas de MBA simbolizam o inicio oficial da temporada de preparação para MBA.

E a escola que dará o pontapé da temporada será nada mais nada menos do que nossa queridinha californiana Berkeley!

Abaixo, os dados do evento:

Data: 1 de Junho

Horário: 19:30-22:30

Local: CUBO Auditório – R. Casa do Ator, 919 – Vila Olímpia

Você pode estar se perguntando…por que você se daria ao trabalho de ir nesse evento?

Alguns motivos:

1– O MBA de Berkeley está avaliado entre os 10 melhores do mundo de acordo com diferentes rankings

2– Você terá a chance de conhecer um pouco mais sobre o programa deles, assim como sobre a faculdade

3– Você conseguirá interagir com alumni (ex-alunos) do curso, tirando suas dúvidas e estabelecendo laços com pessoas que inclusive poderão vir a ser potenciais entrevistadores

4– Berkeley fica na California

5– Eu vou estar lá.

Preciso dizer algo mais?

Ou seja, não dá para perder!