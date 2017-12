E – ESSEC – Luxo

ESSEC Business School

1 Avenue Bernard Hirsch

BP 50105

Cargy, France, 95021

Admissions: +33 1 34 43 37 14

Website: http://www.essec.edu

Apply:http://scolarite.essec.fr/pls/PROD/bwskalog.P_DispLoginNon?essec_wapp=GL

Em 2010 a ESSEC iniciou dois programas de MBA direcionados para dois públicos distintos. O Global MBA Program é um programa intensivo de um ano, dirigido a pessoas com experiência profissional (pelo menos 4 anos, sendo dois em posição de gestão). Esse programa cobre os fundamentos de administração e negócios e depois oferece eletivas em finanças, marketing, estratégia e empreendedorismo. A classe é bem pequena, um dos menores MBA’s na Europa. Nesse período de um ano, os alunos passam um trimestre em Singapura, uma semana na Europa Oriental ou em outro mercado emergente onde realizam um projeto internacional. Em 2011 a classe fez projetos em países como Venezuela, Índia, Filipinas, África do Sul, Egito e Uruguai. Também conta com parcerias com diversas escolas de negócios globalmente.

Para participar de competições de estudo de casos, palestras, e parcerias para os programas de incubadoras e empreendedorismo, e ainda de seus projetos de imersão e consultoria, a escola conta com executivos da Accenture, Cap Gemini, LVMH, Google, Apple, GE, Boston Consulting Group, PlaNet Finance, e Total.

O outro programa da escola é o Master of Science in Management. Desenhado para recém-formados, este programa de 18 meses busca preparar os alunos para estarem operacionais no primeiro nível de gestão, aliando teoria e prática. Graças aos estágios, o curso se propõe a ajudar os alunos a escolher suas futuras áreas de atuação, contando com a ajuda do centro de carreira e de um tutor. Este programa conta também com a opção de incubar uma ideia de negócio em lugar de estágio.

A escola está presente em três campi: CergyPontoise, Paris La Défense e Singapura.

Além desses campi, a ESSEC possui parecerias com 40 instituições ao redor do mundo, possibilitando uma boa customização do programa.

ESSEC é mais conhecida aqui no Brasil por ter um MBA em Gestão Internacional de Marcas de Luxo (MBA In International Luxury Brand Management). É o único MBA específico para o setor de luxo. Criado em 1995, conta com uma cadeira patrocinada pela LVMH, que oferece tanto a prática como teoria e pesquisa em luxo. Esse curso exclusivo possui especializações bem específicas em moda e acessórios; fragrâncias e cosméticos; relógios e joias; vinhos e bebidas; carros e tecnologia; hotéis e empreendimentos imobiliários. Com duração de 11 meses, oferecido em inglês, a turma é de 45 alunos, 90% dos quais internacionais, média de idade de 31 anos e mínimo de 3 anos de experiência profissional.

A ESSEC possui 30 anos de experiência em hospitalidade (hotelaria), e oferece um MBA específico nessa área, que pode ser realizado em 1 ou 2 anos.

A ESSEC possui uma rede de ex-alunos de mais de 90 nacionalidades, 141 professores exclusivamente dedicados, sendo 40% internacionais.

Rankings:

Financial Times (2011): 10a no Ranking de Escolas de Negócios Europeias

Por seus cursos serem muito recentes – iniciaram-se em 2010, a ESSEC ainda não figura em muitos rankings

Custo do curso: $56,264 (€45,000)

GMAT mínimo: 600

IELTS mínimo: 7,5

Média acadêmica: N/D

Número de alunos do MBA período integral: 40

Asia: 38%

Europa: 32%

Africa/Oriente Médio: 19%

America do Norte: 5%

America do Sul: 5%