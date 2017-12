ESADE

Ramon Llul University Campus Saint Cugat del Vallés

ESADE Business School

Av. Torre Blanca, 59

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

08172 Sant Cugat – Barcelona

Telephone +34 935 543 511

Fax +34 932 048 105

Email: mba@esade.edu

Website: http://www.esade.edu/mba/

Apply Online: http://www.esade.edu/mba/eng/the_mba_programmes/full_time_mba/full_time_admissions

Na sequência de escolas de que falamos até aqui, ESADE será a primeira não americana descrita aqui no blog. Curso de 12, 15 ou 18 meses, o MBA da ESADE tem uma estrutura bastante flexível para que seus alunos tenham uma experiência bastante customizada.

A escolar possui uma metodologia bastante diversificada, lançando mão de vários formatos: combina teoria com prática, além de também contar com o método de estudo de caso. É o conteúdo de cada material que ajudará a definir a metodologia predominante naquela dada disciplina, levando-se em conta também as habilidades, atitudes e padrões de comportamento a serem estimulados. Sem dúvida esse mix ajuda que a escolar prepare seus alunos para decisões e ambientes complexos.

Cerca de 75% da classe é internacional, o que ajuda a criar um ambiente plural. Esse ambiente estimula que o trabalho em grupo seja uma peça fundamental dentro do desenvolvimento de habilidades. Os alunos aprendem muito ao fazerem parte de grupos tão complexos e distintos.

Novidades para a Classe de 2015:

O MBA do ESADE Full-Time continua evoluindo. O curso de 2015 traz algumas novidades que incluem:

O Action Learning Programme (ALP) – Programa de Aprendizado Prático/ ativo: curso eletivo organizado entre os alunos e as ECs – Companhias do Ecossistema. O ALP, cuja duração é de 3 meses, oferece uma experiência prática para que os alunos resolvam um problema ou desafio real de uma empresa. Outra novidade é que as aulas de espanhol agora são parte fundamental do programa.

O Online Lead-in para o LEAD – The Leadership Assessment and Development Programme (Programa de Definição e Desenvolvimento de Liderança)(LEAD) é parte integral do currículo obrigatório do MBA. A nova seção online de liderança agora ocorre antes do MBA começar, para que cada aluno já chegue mais afiado para o início do programa.

Business Labs para carreiras específicas – os laboratórios de Finanças, Empresas Familiares, e Empreendedorismo expõem tópicos críticos e as novidades que são mais relevantes nessas áreas e estão alinhadas com a aplicação desse conhecimento em sua área específica, ajudando a aplicar conceitos aprendidos em gestão para o tipo de negócio específico de cada aluno.

Em 2009 ESADE mudou seu programa de MBA para o novo Campus Barcelona Sant Cugat, espaçoso, com conceito inovador, para permitir uma grande concentração de eventos como as Innovation Speed Dating, um fórum para unir empreendedores com os alunos de MBA.

Escolas parceiras nos Estados Unidos:

Babson College, Boston, Massachusetts

Booth School of Business, Chicago, Illinois

Fordham University, New York, New York

Fuqua School of Business, Durham, North Carolina

Georgetown University, Washington DC

Goizueta Business School, Atlanta, Georgia

Haas School of Business, Berkeley, California

Johnson Graduate School of Management, Ithaca, New York

Kellogg School of Management, Evanston, Illinois

McCombs School of Business, Austin, Texas

NYU Stern, New York, New York

NYU Robert Wagner, New York, New York

UCLA Anderson School of Management, Los Angeles, California

UNC Kenan-Flagler Business School, Chapel Hill, North Carolina

University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

Processo de aplicação:

Entrevistas – As entrevistas oficiais para o MBA do ESADE são sempre pessoalmente, seja em Barcelona ou em algum dos eventos internacionais de admissões.

Essays- submetidos no Online Application, ou enviados separadamente por email.

Informação Adicional – Use o ultimo essay (#5) para esclarecer qualquer ponto que imagine que o comitê possa ter dúvidas a respeito.

Online Application- pode ser submetido antes dos demais documentos.

Documentos acadêmicos – podem trabalhar com uma cópia escaneada do seu histórico escolar da graduação e só precisarão da cópia de seu diploma caso não esteja explicitamente escrito em seu histórico o título conferido.

Participe de Eventos no Campus – eventos mensais em Barcelona que são uma fonte completa de informações sobre o MBA. Também é possível fazer a entrevista oficial nesta ocasião caso já tenha submetido a aplicação.

Cartas de Recomendação – preferem cartas de contatos profissionais, de pessoas que o conheçam muito bem, tanto no nível profissional como no pessoal.

MBA Rankings:

BusinessWeek (2012): 6 (International)

Forbes: 6 (International One-Year)

Financial Times: 22 (Global), 18 (Non-U.S.)

The Economist: 18 (Global), 6 (Non-U.S.)

Custo do curso e taxas: $68,000

GMAT Médio: 670

Faixa de GMAT: 600-770

GPA: NA

Taxa de Aceitação: 46%

Total de alunos: 334

Internacional: 84%

Média de Idade: 29

Média de Salário Base: $82,000

Bonus: $20,500

Porcentagem de MBAs com Ofertas de Trabalho na graduação: 60%

Porcentagem de MBAs com Ofertas de Trabalho 3 meses após graduação: 16%