E – Emory Goizueta

Emory University

Goizueta Business School

1300 Clifton Road

Atlanta, GA 30322

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Admissions: 404-727-6311

Email: admissions@bus.emory.edu

Website: http://www.goizueta.emory.edu/

Apply Online: http://www.goizueta.emory.edu/degree/fulltimemba/admissions_online_application.html

“Se você não busca fazer amigos próximos com seus colegas e professores, Emory não é para você”. É assim que Will Felder, classe 2013 do MBA descreve a escola. Alunos, professores, pessoal administrativo se conhecem pelo primeiro nome.

O tamanho reduzido da classe, 152 alunos por ano no MBA de dois anos, ajuda a tornar o ambiente acolhedor e intimista. Goizueta antecipou o início do MBA para agosto e vai até meados de dezembro para permitir que o currículo obrigatório seja terminado nesse período. No segundo semestre, os alunos já podem escolher cinco eletivas, incluindo um curso experiencial obrigatório.

Essa restruturação que foi tão bem acolhida por recrutadores permite que os alunos entrem em seus estágios de verão bem preparados. Os alunos podem fazer as diversas eletivas do segundo semestre concentradas em uma área de conhecimento. Por exemplo, fazer quatro ou cinco eletivas em finanças para garfar um estágio de verão em um banco de investimentos ou um private equity, num nível técnico já esperado de um MBA formado.

Essa mudança curricular ajudou a aumentar a taxa de alunos que saem do estágio de verão com uma oferta de emprego para o final do curso – uma taxa de quase 60%, vindo de meros 25% cinco anos antes. Esta taxa excepcionalmente alta tem muito a ver com a mudança curricular, que elevou salários e aumentou empregabilidade.

O currículo de Goizueta é de general management, mas permite uma customização. A maioria dos alunos de lá saem para trabalhar em finanças, marketing, e consultoria. Mas a escola oferece mais de 20 concentrações em cinco áreas acadêmicas. Além disso, os alunos podem fazer eletivas em outras escolas da Universidade ou ainda em outras escolas parceiras. Os alunos que frequentam o curso de dois anos podem escolher 14 eletivas de um menu com dúzias de opções.

A escola também conta com três centros de pesquisa: investimentos alternativos, marketing analítico e empreendimentos sociais. Cada um desses centros de pesquisa oferece bolsas durante o processo de seleção para o MBA.

A escola conseguiu um bom desempenho em empregar seus graduandos. Da classe formada em 2012, 91% tinham uma oferta no momento da formatura e 98% tinham oferta três meses após formados, a melhor performance das escolas de primeira linha. Não bastasse este desempenho nas ofertas de empregos, os salários e bônus oferecidos aos seus graduandos também aumentaram significativamente: nos últimos quatro anos o aumento foi de 18,6%. O salário médio subiu para US$103.463,00 ano passado, de US$ 91.074,00 em 2009, ano de recessão; o crescimento do bônus foi de US$ 17.710,00 para US$ 25.549,00.

Rankings:

BusinessWeek (2012): 22

Forbes (2011): 22

U.S. News & World Report (2012): 19

Financial Times (2012): 40 (Global), 18 (U.S.)

The Economist (2012): 21 (Global) 14 U.S.)

Custo do curso para dois anos – base 2012-2013: US $89,200

Orçamento recomendado pela escola: US$134,804

GMAT médio: 677

Faixa de GMAT (80%): 610-740

GPA médio: 3.4

Taxa de aceitação: 34%

Tamanho da Classe: 152

International: 38%

Mulheres: 24%

Média de experiência profissional: 5 years

Média de idade: 28

Salário Base Médio em 2012: US$103,453

Bonus Médio em 2012: US$25,549

Porcentagem da Classe de 2012 com ofertas na graduação: 91%

Porcentagem da Classe de 2012 com ofertas três meses depois da graduação: 98%

Compensação total em uma carreira de 20 anos*: US$2,590,233 (apenas outras 17 escolas de negócios americanas tiveram números mais altos)

Onde a Classe de 2012 Foi Trabalhar:

Consultoria — 37%

Serviços Financeiros — 20%

Bens de Consumo — 10%

Farma/Saúde — 7%

Transportes — 5%

Varejo — 4%

Manufatura — 3%

Principais empregadores em 2012:

Deloitte — 9

Accenture — 5

Bank of America — 3

General Electric — 3

KPMG — 3

Delta

Lilly

Ernst & Young

Goldman Sachs

Humana

Johnson & Johnson

McKinsey & Co.

Pwc

Sara Lee

UBS