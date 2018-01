Diga não às coxas! – um apelo para candidatos a MBA

Essa é uma carta aberta a todos os candidatos a MBAs fora do Brasil.

Queridos clientes e não-clientes,

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os primeiros prazos para se inscrever em MBAs chegaram. São agora. Djá. Hoje, amanhã e depois.

Eu falei que o tempo ia voar e voou, né?

Fazer um MBA fora do Brasil é um plano de vida. Muito tempo, dinheiro e empenho necessários. Então, que tal, fazermos o negócio direito?

Não vamos ser daqueles que nadam nadam nadam e morrem na praia. Não vamos deixar as inscrições para serem feitas no último segundo, dando margem que um problema no computador coloque tudo em vão. Não vamos deixar para solicitar as cartas de recomendação em cima da hora, correndo o risco do chefe ter uma reunião e não submetê-la a tempo. Não deixemos os essays para serem feitos somente após a nota do GMAT chegar. Não dá tempo. Reuniões inesperadas do trabalho acontecem e o tempo que você achou que teria para dedicar ao assunto deixou de existir.

Em resumo, não façamos o processo nas coxas.

Para o primeiro round de inscriçoes, muito possivelmente meu conselho não servirá para mais nada. Inês é morta.

Mas, para o Segundo round, meus caros…ainda temos tempo de criar nossa história de sucesso.

Portanto, vamos lá. Let’s planejar.

Abraços,

Paula