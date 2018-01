D – University of Virgina Darden

Darden – University of Virginia

Darden School of Business

100 Darden Boulevard

Charlottesville, VA 22903

Admissions: 434-924-7281

Email: darden@virginia.edu

Website: http://www.darden.virginia.edu/web/MBA/

Apply Online: http://www.darden.virginia.edu/web/MBA/Admissions/Home/

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Darden é realmente uma escola de peso no que se refere ao seu corpo docente. Professores renomados internacionalmente, o melhor grupo em uma escola de negócios no mundo. Durante os dois anos de curso, os alunos digerem cerca de 600 estudos de casos, divididos em turmas de 60 estudantes que tanto individualmente como em grupo deverão dar conta de um volume imenso de trabalho e estudo. No primeiro ano os grupos de 60 enfrentam as matérias obrigatórias e começam a estreitar relacionamentos, que florescem no segundo ano, cuja estrtutura mais íntima lapida a atmosfera altamente colaborativa da escola. Darden oferece, para além da cultura colaborativa, uma visão total de qualquer tipo de empreendimento e uma ampla visão de desafios e problemas dos negócios.

Darden é um dos programas Premium do mundo. A escola gravita em torno deste MBA de dois anos; não há graduação nem MBA noturno. O centro de atenção de Darden fica mesmo com seu MBA de dois anos. Darden ainda possui dois cursos de MBA executivo e uma boa gama de cursos para educação executiva.

Para aqueles que gostam muito do método de estudo de caso, ao lado de Harvard, Darden é excelente. Em termos de aulas, os professores de Darden, Harvard e Tuck dão um show em termos de engajar os alunos e fomentar discussões ricas em sala. Assim como em Harvard, os alunos em Darden passam o tempo discutindo casos reais de empresas, focando problemas e soluções potenciais. Durante o primeiro ano, o aluno de Darden trabalha mais que a média dos alunos de outros MBAs. É um verdadeiro boot camp. Os alunos devem discutir três casos por dia. Não há noite livre, pois no dia seguinte o professor pode chamar qualquer um e fazer perguntas.

O Diretor Robert Bruner chama a isto de aprendizado de “alto engajamento”. “Essa não é uma experiência passive de aprendizado,” diz ele. “Não são dois anos passados assistindo aulas expositivas, tomando notas, e de quando em quando fazendo provas,” completa o diretor. “Todo dia em todas as aulas, você está na dinâmica; está engajado na discussão, apresentando ideias, defendendo ideias, e oferecendo recomendações.” Darden é uma ótima opção para aqueles que querem não só afiar suas habilidades e competências em negócios, mas também sua comunicação e habilidade de apresentação oral. Os alumni de Darden também têm fama de escreverem muito bem e de articularem bem suas ideias, inclusive com o alto escalão.

O clima colaborativo da escola revolve em torno de um ritual: as 9:30 da manhã toda a comunidade de Darden se reúne para o First Coffee, no PepsiCo Forum. Todos os alunos de primeiro ano e mais ou menos 50% dos de segundo ano se encontram, além de professores e o próprio diretor da escola. Esse ritual reforça o lema de que todos na escola se apoiam uns aos outros para crescer. Há normas e valores em Darden que desencorajam que uns cresçam à custa de outros.

Darden se posiciona como escolar de General Management, ou seja, prepara seus alunos para explorarem diversas áreas e concentrações de negócios. No primeiro ano, os alunos recebem uma sólida base de liderança global em negócios. O currículo integrado é uma oportunidade para os alunos analisarem um mesmo caso sob diferentes óticas em diversas disciplinas.

Rankings:

BusinessWeek: (2012): 10

Forbes (2011): 9

US News & World Report (2012): 13

Financial Times (2012): 38 (Global), 17 (U.S.)

The Economist (2012): 3 (Global), 3 (U.S.)

Dados sobre programa e competitividade:

Custo do curso e taxas 2011-2012: US$91,500 (residente); US$101,500 (estrangeiro)

Orçamento de 2 anos recomendado pela escola: US$141,000 (residente); US$151,000 (estrangeiro)

GMAT médio: 703

Faixa de GMAT (80% central): 643-750

Média Acadêmica: 3.48

Taxa de aceitação: 27%

Tamanho da classe de MBA para 2 anos: 657

Internacionais: 34%

Mulheres: 35%

Média de Idade: 27

Média de Salário Base em 2012: US$109,333

Median Signing Bonus: US$25,000

Porcentagem da classe de 2012 com oferta de trabalho na graduação: 86%

Porcentagem da classe de 2012 com oferta de trabalho 3 meses após graduação: 94%

Estimativa de Ganho total em 20 anos de carreira*: US$2,908,136 (apenas outras 10 escolas americanas tiveram ganhos mais altos)

Onde a classe de 2011 foi trabalhar:

Serviços Financeiros— 35%

Consultoria — 20%

Manufatura — 12%

Tecnologia — 11%

Bens de Consumo — 8%

Saúde/ Biotecnologia — 3%

Media/Entertainment — 2%

Energia — 2%

Governo — 2%

Sem fins lucrativos — 1%

Empreendimentos Imobiliários — 1%

Principais empregadores

Empregadores 2011 MBAs Contratados

Microsoft 10

Bank of America 10

Amazon 8

McKinsey & Co. 7

Bain & Co. 7

Accenture 7

BCG 6

Barclays Capital 6

Deutsche Bank 6

Samsung 6

Johnson & Johnson 5

IBM Consulting 5

J.P. Morgan Chase 5

Citigroup 5

Wells Fargo 5

Fonte: Relatório de Empregos da Darden School of Business