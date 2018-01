D – Duke: MBA em casal

MBA em casal: esforco duplo recompensado!

O processo de aplicar para MBAs em casal é sem dúvida mais trabalhoso. No entanto, gostaríamos de compartilhar a nossa experiencia porque acreditamos que não só é possivel passar em boas escolas aplicando em casal mas também que tudo o que vem após a aprovação mais que compensa todo o esforço inicial.

Aplicamos para MBAs nos EUA em 2010 e acompanhamos também a experiencia de amigos de faculdade que aplicaram sozinhos no mesmo periodo. Claramente, nosso processo foi mais complicado em 3 dimensões.

Primeiro, duas pessoas passando pela preparação para GMAT e application é sempre mais estressante. São diferentes fatores contribuindo para a tensão desse período, mas o maior deles e simplesmente probabilístico: se a chance de uma pessoa ser bem sucedida é baixa, a chance de duas pessoas serem bem sucedidas ao mesmo tempo é menor ainda. O lado bom é que um pode ajudar ao outro todo o tempo.

Segundo, a escolha da escola é mais complexa quando o casal tem diferentes objetivos. No nosso caso, apenas o nosso objetivo acadêmico era diferente. Ainda assim, a escolha das escolas não foi trivial. Fomos a vários information sessions, falamos com diversos ex-alunos e visitamos muitas escolas, muitas mais do que de fato aplicamos. Mas ao final, chegamos a um conjunto de 4 escolas relativamente similares entre si e que atendiam aos nossos principais objetivos: bons programas de finanças e general management, alto rigor acadêmico, ambiente colaborativo, classe relativamente pequena e localizacao fora de grandes centros urbanos. Nesse processo também é importante estar atento às escolas que entendem o desejo do casal de cursar o mesmo programa, o que reduz o efeito probabilístico comentado acima. Nós não nos restringimos a essas escolas, mas estavamos preparados para um ser aceito e outro não nas escolas que viam application de casal como applications separados – o que de fato aconteceu.

Terceiro, o apoio financeiro torna-se ainda mais importante quando duas pessoas deixam o emprego por dois anos para fazer um investimento tão grande. O apoio financeiro varia significativamente entre as escolas e muitas vezes nos concentramos muito mais em entender outros aspectos das escolas e deixamos para entender o apoio financeiro após a aprovacao. Nossa sugestão é olhar atentamente ao apoio finnceiro desde o começo do processo de escolha das faculdades e aplicar apenas para aquelas que cabem na realidade financeira do casal.

Mas, uma vez que tudo isso é vencido, a recompensa é extrema. Nós escolhemos Duke e não poderíamos ter feito melhor escolha. Encontramos em Duke tudo o que buscávamos e ainda fomos surpreendidios positivamente. Estamos absolutamente satisfeitos com nossa experiência academica, com a interação com nossa classe e alumni, e com a qualidade de vida da Carolina do Norte. Além disso, a escola nos ofereceu apoio financeiro para cobrir tuition e custo de vida, num montante bem maior do que acabamos necessitando.

Agora que nos falta apenas um mês e meio para o final do nosso curso, olhamos para os obstáculos que vencemos para chegarmos a Duke e eles parecem absolutamente desprezíveis quando comparados com tudo que a escola nos proporcionou. E o fato de termos passado por tudo isso juntos e termos insistido na idéia de fazemos o mesmo programa de MBA, fizeram a nossa experiência ainda mais especial! Aos que passam por uma experiência similar, sugerimos muito esforço e determinação na preparação para o GMAT e application bem como uma grande atenção na escolha das escolas. E quando o desafio parecer insuperável, lembrem-se que tudo valerá a pena.

André Zaia

Formado em Economia pela Unicamp em 2004. Obteve o Certificate in Financial Management pelo INSPER em 2007. Iniciou carreira na Siemens em 2004, onde trabalhou até metade de 2006 como controller. Depois trabalhou 1 ano na Estre Ambiental, como gerente de Operações Estruturadas e por 4 anos no Grupo Libra, onde ocupou o cargo de gerente de negócios até o início do MBA em Junho de 2011.

Maria Fernanda Zanetti de Souza

Formada em Economia pela Unicamp em 2004. Iniciou carreira na Mckinsey & Company, onde trabalhou até 2010 como analista de pesquisa dedicada à prática de instituições financeiras. Em seguida, trabalhou como gerente senior na área de planejamento estratégico do Banco HSBC Brasil até metade de 2011, quando iniciou MBA em Duke.