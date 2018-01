D – Duke Fuqua School of Business

Duke University

The Fuqua School of Business

100 Fuqua Drive

Durham, NC 27708

Admissions: 919-660-7705

Email: Admissions-info@fuqua.duke.edu

Website: http://www.fuqua.duke.edu/programs/duke_mba/daytime/

Apply Online: http://www.fuqua.duke.edu/programs/duke_mba/daytime/apply_daytime/

Um dos alumni de Duke mais proeminentes na atualidade é o sucessor de Steve Jobs, Tim Cook, CEO escolhido a dedo pelo próprio Steve Jobs. Duke não poderia ter melhor propaganda que essa no momento!

Duke tem sido muito bem sucedida em colocar seus alunos de MBA em grandes corporações que buscam os melhores e mais brilhantes. A amplitude e variedade de empresas que vêm recrutar em Duke parece endossar a boa educação que ela oferece aos seus alunos.

O primeiro trimestre em Fuqua concentra-se em desenvolver a liderança colaborativa e as habilidades de gestão organizacional, com um viés global. O programa full-time começa com o Global Institute, cuja duração é de três semanas e cobre as matérias: Liderança, Ética e Organizações; e Instituições e Ambientes Globais. Esse instituto abre o processo de tornar os alunos líderes colaborativos em um ambiente profissional globalizado. Depois disso, os alunos mergulham nas trilhas das principais áreas de negócios: economia, finanças, marketing e operações. O programa é bastante generalista, desenhado para se moldar aos objetivos individuais; por outro lado, os alunos tema opção de concentrar em uma carreira específica se assim quiserem, através de uma gama de concentrações interdisciplinares e certificados disponíveis.

MBA Rankings

BusinessWeek (2012): 6

Forbes (2011): 12

U.S.News&World Report (2012): 12

Financial Times (2012): 15 (Global), 8 (U.S.)

The Economist (2012): 29 (Global), 19 (U.S.)

Um formando da Classe de 2012 comenta sobre Duke: “Fuqua é uma instituição muito diversa, contando com professors sensacionais,alunos de alto caliber e foco em trabalho em equipe e no objetivo de se tornarem líderes de consequência. Isso tudo ainda vem num pacote que inclui localização fantástica. Duke tem uma mistura perfeita do estilo de vida sulista (custos baixos, população amistosa, clima agradável, comida deliciosa) e oportunidades de negócios e empregos de primeiro linha, por exemplo a RTP está no seu quintal; e uma história muito rica (Campeonatos NCAA Championships em Duke e na UNC, Guerra Civil, fundação de Raleigh, etc.).”

Custo do curso 2012-2013: $105,800

Orçamento para dois anos recomendado pela escola: $150,202

GMAT médio: 697

Faixa de GMAT (mid-80%): 640-740

Media acadêmica: 3.40

Taxa de aceitação: 27%

Tamanho das classes de MBA (Primeiro e Segundo anos): 887

Alunos internacionais: 40%

Mulheres: 33%

Média de idade: 28

Salário base médio: $111,800

Signing Bonus médio: $25,000

Porcentagem da Classe de 2012 MBAs com ofertas de trabalho na graduação: 87%

Porcentagem da Classe de 2012 MBAs com ofertas de trabalho três meses após graduação:92%

Estimativa de Ganho Total em 20 anos de carreia*: $2,858,021 (apenas 11 outras escolas de negócios tiveram números mais altos)

Onde os alunos de 2011 foram trabalhar:

Consultoria — 31%

Serviços Financeiros — 22%

Saúde/Biotecnologia — 12%

Tecnologia — 10%

Bens de consumo — 8%

Manufatura — 5%

Media/Entretenimento — 2%

Terceiro Setor — 2%

Energia — 2%

Negócios Imobiliários — 2%

Empregadores Top em Fuqua

2011 Empregadores Top MBAs contratados 2010 Empregadores Top MBAs contratados Deloitte Consulting 35 Deloitte Consulting 18 McKinsey & Co. 15 Johnson & Johnson 11 Boston Consulting Group 14 Bank of America 10 Johnson & Johnson 11 Apple 8 Bank of America 9 Accenture 8 Apple 7 Procter & Gamble 7 Bain & Co. 7 McKinsey & Co. 6 American Express 7 Samsung 6 Accenture 7 Wal-Mart 6 Eli Lilly 7 Microsoft 5 Barclays Capital 6 Dell 5 PriceWaterhouseCoopers 6 Credit Suisse 4 Amazon 5 Kraft Foods 4 Google 5 Diamond Management 4 Wal-Mart 5 Sears Holding Corp. 4

Fonte: Fuqua Employment Reports