Hoje oficialmente se inicia a temporada de applications, sendo Harvard a primeira. Ainda em setembro há Booth, Kellogg e MIT, todas gravitando em torno do dia 20. Depois, há um próximo grupo em 01 de outubro seguindo até dia 10.

A essa altura, paea considerar o primeiro round, você já deve ter feito ou estar para fazer o GMAT e TOEFL. Espero que já tenha as suas notas das provas, pois as duas três ou duas semanas que antecedem o deadline são cheias de detalhes a cuidar. Procure não deixar grandes tarefas para essa fase. É importante ter uma visão geral de todas as partes que compoem o dossiê, pois nada opde faltar no dia de submeter o seu pacote. Muito embora algumas partes recebam a sua atenção mais extensiva por sua complexidade, como por exemplo, as provas e os essays, essas partes de pouco valerão se o pacote não estiver completo.

Lista para checagem:

1 – garanta que suas notas dos testes GMAT e TOEFL cheguem ao destino: as escolas para as quais está aplicando

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2 – tenha o seu cv bem organizado em duas versões: 1 e 2 páginas (para respeitar instruções de cada escola) e se assegure de que a descrição de suas realizações esteja bem tangível e quantificada

3 – cheque se as pessoas que lhe darão as cartas de recomendação estão trabalhando para entregá-las dentro do prazo (estipule um prazo de uma semana antes do deadline) para não sofrer surpresas; procure alinhar sua estratégia com eles, para que os seus essays e as cartas se complementem

4 – preencha o formulário com atenção e capricho; copiar e colar linhas do seu cv não é exatamente uma estratégia matadora (no bom sentido); procure enriquecer o formulário com o máximo de dados e detalhes que o espaço permitir

5 – escreva essays bastante pessoais e sinceros; peça opinião de pessoas que respeita e que possam agregar valor e revise até o último instante

6 – tenha em mãos histórico escolar e tradução juramentada

7 – submeta tudo pelo menos com 2 dias de antecedência – o site pode congestionar no dia do deadline.

8 – peça ajuda a todos os santos, faça simpatias, promessas, e tudo o mais; agora é torcer e esperar… e enquanto espera, comece a preparação para a rodada de entrevistas

9 – aulas de inglês pra entervista, aulas de teatro, revisar como é a cultura da escola – estas são algumas das coisas importantes que podem te ajudar nessa última e não menos importante etapa