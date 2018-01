D – Dartmouth’s Tuck School of Business

Tuck School of Business

100 Tuck Hall

Hanover, New Hampshire 03755

Admissions: 603-646-3162

Email: tuck.admissions@tuck.dartmouth.edu

Website: http://www.tuck.dartmouth.edu/

Apply Online: http://www.tuck.dartmouth.edu/admissions/apply/

Admission Deadlines for Class of 2015:

Early Action: 10/10/12

Round Novembro: 11/7/12

Round Janeiro: 1/3/13

Round Abril: 4/2/13

Dartmouth Tuck está entre as melhores escolas de negócios dos Estados Unidos por ter uma receita que lhe permite entregar um MBA de primeiríssima qualidade. A escola se dedica exclusivamente a entregar um extraordinário MBA para seus alunos. Focada exclusivamente no tradicional curso de dois anos, Tuck mira todos seus esforços no programa full-time. Escolas concorrentes têm que equilibrar a atenção para diversos programas part-time, executivo e cursos customizados.

O time de admissões e o reitor da escola, Paul Danos, comentam que o processo de aplicação para a escola é auto-seletivo. Visitar a escola é parte mandatória do processo e deve ser feita em algum momento, mesmo que depois da entrevista. Quem visita a escola ama ou odeia. Dartmouth College está na pacata e isolada Hanover,N.H., numa comunidade de aproximadamente 8 mil pessoas (contando com aprox. 4 mil alunos dos vários cursos da universidade). Quem vai para Tuck está disposto a viver esse ambiente intensamente, e fazer parte dessa comunidade tão próxima.

O corpo docente de Tuck é comparável ao de Harvard e Darden. Os professores são mestres em sala de aula; dinâmicos, fazendo perguntas à queima-roupa, vão construindo ideias e desafiando os alunos em sala. Ainda em comum entre si, Tuck, Harvard e Darden adotam o estudo de caso como o principal e quase exclusivo método em sala de aula e os alunos são divididos em seções que permanecem juntas ao longo do primeiro ano, fortalecendo seus vínculos. Tuck oferece seções e classes pequenas, facilitando a interação e criando um ambiente muito colaborativo, assim como em Darden.

Além do currículo fundamental do primeiro ano, os alunos têm mais de 80 eletivas a escolher, o que lhes permite um grau de customização alto. As eletivas tanto ampliam o contexto quanto trazem uma visão cross-funcional, que as posições de alta gestão demandam. Finalmente, os alunos têm que preencher um requisito de ética e responsabilidade social em algum ponto nos dois anos de curso.

Como diz um aluno satisfeito em Tuck “O ambiente é colaborativo e de proximidade em toda comunidade. Sei que posso a qualquer momento bater à porta de qualquer professor ou diretor da escola. Os professores fazem por onde se aproximarem dos alunos. Converso com meus professores do primeiro ano nos corredores, viajei para Índia com um dos professores e já fui a jantares em casas dos professores, onde as conversas vararam a noite. Aqui nós realmente valorizamos diversidade.”

Rankings

BusinessWeek (2012): 12

Forbes (2011): 6

U.S. News & World Report (2012): 9

Financial Times (2012): 19 (Global), 11 (U.S.)

The Economist (2012): 2 (Global), 2 (U.S.)

Números de Tuck

Custo do curso 2012-2013: $112,320

Orçamento para dois anos recomendado pela escola: $174,350

GMAT médio: 717

GMAT faixa de scores: 550-780

Média na Faculdade: 3.5

Taxa de aceitação: 20%

Tamanho da classe primeiro e segundo anos: 548

Internacional: 32%

Mulheres: 34%

Média de idade: 28

Faixa etária: 24–42

Salário base médio em 2011: $110,000

Signing Bonus médio: $25,000

Porcentagem de MBAs com ofertas de emprego na graduação: 91%

Porcentagem de MBAs com ofertas de emprego três meses após graduação: 95%

Estimativa de Ganhos em 20 anos de Carreira*: $3.146.031 (uma de sete escolas com ganhos acima de $3 milhões)

Onde a Classe de 2011 foi trabalhar:

Consultoria— 33%

Serviços Financeiros — 29%

Tecnologia — 12%

Bens de Consumo — 11%

Saúde/ Biotecnologia — 4%

Manufatura — 4%

Energia — 3%

Media/Entretenimento — 1%

Terceiro Setor — 1%

Recrutadores Top em Tuck

2011 Empregadores Top MBAs contratados 2010 Empregadores Top MBAs contratados McKinsey & Co. 13 Bain & Co. 9 Amazon 11 Samsung 7 Bain & Co. 8 Amazon 6 Citigroup 7 Deloitte 6 Goldman Sachs 7 McKinsey & Co. 5 BCG 6 Morgan Stanley 5 Education Pioneers 5 Bank of America 4 Eli Lilly 5 Barclays Capital 4 Google 5 Johnson & Johnson 4 Barclays Capital 4 Citigroup 3 Booz & Co. 4 General Mills 3 Cargill 4 Goldman Sachs 3 Monitor Group 4 PG&E 3 Parthenon Group 4 BCG 3

Fonte: Tuck Employment Reports