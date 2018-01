C de Contagem regressiva para o primeiro round

Na última semana de maio Harvard Business School, Stanford e Columbia já postaram seus novos conjuntos de essays do application de 2013 ( quando começam as novas turmas).

Harvard antecipou bastante o primeiro round, cujo deadline passou para 24 de setembro deste ano. Agora também há apenas dois essays e um último a ser feito em até 24h após a entrevista pois é uma reflexão post-interview.

Nos últimos anos as escolas – especialmente as top 20 – vêm mudando seus essays , seja reduzindo seus tamanhos, seja mudando o escopo das perguntas. Com isso, os candidatos têm que ter mais clareza do que querem dizer para as escolas, é como se tivessem que ter um discurso de elevador – como se vender em poucas palavras? e a mudança nos temas mais clássicos mostra também uma mudança no que as escolas buscam saber sobre os candidatos.

Até final de setembro, início de outubro, além de já ter deixado para trás TOEFL e GMAT, será momento dos candidatos mostrarem quem são para as escolas. Quem entra neste universo de MBA já deve ter ouvido muito a expressão “você tem que ser único”. Essa frase enigmática leva muitos a imaginar que devem fazer algo que outros não fazem para se distinguir da maioria. Então, se imaginarmos que existem milhares de candidatos por escola, como fazer algo que outro 10 mil nao fizeram?????

A chave para essa questão da diferenciação e unicidade não está no quê se faz, mas sim em o que o levou a fazer e quais são seu valores e motivações. A unicidade está em por que se faz algo mais do que ser o único a fazer.

O primeiro passo para se ter um application coerente e atrativo é entender primeiro quem é você – seus valores, sua experiencia de vida e o que você sonha para seu futuro. O segundo passo é pensar onde você quer chegar e mostrar como essa visão de futuro reflete quem você é.

Um roteiro básico para seu trabalho de elaborar seus essays pode ser:

1- quais são os fatos e experiencias que o marcaram? como eles refletem quem é você?

2 – quais são seus sonhos para o futuro? como você quer ser lembrado daqui a 15 ou 20 anos?

3- como sua estória pessoal dá suporte para seu futuro?

4 – como a experiencia do MBA se encaixa?

depois, pesquise as escolas, veja o que oferecem e quais os seus valores e cultura, metodologia, quais empresas recrutam ali, qual o mix de alunos nos últimos anos.

Comece a escrever cedo. Ideias l;evam tempo para amadurecerem.