C – Cornell

O MBA de dois anos da S.C. Johnson Graduate School dura 21 meses, incluindo o estágio de verão (summer job ou summer internship) de aproximadamente 3 meses entre o primeiro e segundo anos. Em agosto, o programa começa com duas semanas de orientação, que visa fornecer uma base de conceitos e habilidades, além do entrosamento entre os alunos, corpo docente e funcionários da escola. Em seguida, o primeiro ano consiste do currículo base com os conceitos principais de gestão, integrando várias disciplinas de gestão com prática. No primeiro ano, a ênfase é em análise financeira, análise de casos, e tópicos estratégicos. O currículo base também inclui o desenvolvimento de liderança, construção de times, pensamento estratégico e comunicação. Um bom exemplo de como isso se dá é o Inetragtive Case Competition (Competição Integrativa de Casos): os alunos têm que integrar o que aprendem nas diversas matérias e aplicar tal conhecimento em um problema complexo de negócios. As equipes de alunos discutem um problema real de negócios e formulam planos de ação, que apresentam para uma banca julgadora. O desempenho nessa competição conta como parte das notas finais dos cursos de Finanças e Estratégia. Ainda no primeiro ano, os alunos podem cursar eletivas de modo a terem treinamento avançado antes de saírem para o estágio de verão. Johnson oferece os consagrados cursos de imersão em operações, empreendedorismo, finanças corporativas, investment banking, mercados de capitais e asset management; além de sustentabilidade, marketing estratégico e empresa globalmente sustentável. Os cursos de imersão têm foco integrado e prático. No segundo ano, os alunos têm mais de 80 eletivas entre as quais escolher, além de poder escolher eletivas em outras escolas e departamentos da universidade e centros multidisciplinares. Johnson Cornell também estimula que os candidatos de MBA aproveitem outros cursos renomados como hospitalidade, relações de trabalho na indústria, politicas publicas, biotecnologia, direito, engenharia, desenvolvimento internacional. Os alunos da Johnson podem escolher disciplinas não só do MBA, mas de mais 4000 cursos oferecidos na universidade.

Johnson Cornell também pertence a um seleto grupo de universidades – as 20 melhores dos Estados Unidos – conhecidas como Ivy League. Além do ambiente realmente colaborativo e excelência acadêmica, o tamanho das classes é reduzido, aumentando a proximidade entre os alunos e destes com os professores. há mais ou menos 650 alunos de MBA entre primeiro e segundo anos e 90 professores. A média de experiência profissional dos alunos é de 5 anos. Cerca de um terço dos alunos são casados. Há 72 clubs nos quais os alunos podem participar fora da sala de aula; de Asia Business Association até Women´s Management Council, além de atividades tanto planejadas quanto espontâneas e confraternizações sociais.

Além do MBA de dois anos, em que o aluno desenvolve as habilidades de gestão e refinam sua liderança, há o programa acelerado – tipicamente para aqueles com uma carreira já definida e clara; alguns voltam para se juntar aos times de gestão em seus empregos originais mais técnicos ou científicos. Normalmente são pessoas que já têm um mestrado ou doutorado com uma carga massiva quantitativa, e já provaram que têm excelente potencial de liderança. O MBA Executivo de Cornell foi desenvolvido em conjunto com a Queen’s School of Business. O Cornell-Queen´s MBA tem uma base forte em gestão (general management) e baseia-se em trabalho em equipe, cuja duração é de 16 meses, com aulas nos Estados Unidos, Canadá e América Latina. O MBA executivo de Cornell é oferecido no formato de final de semana e combina as mesmas características das opções anteriores, as aulas são em NYC.

O foco global está não só nos alunos internacionais – um terço da sala – ou em matérias que focam assuntos globais, mas também em viagens para Europa, América Latina, e Ásia. Além disso, os alunos podem optar pelos joint-degrees (duplo diploma), como por exemplo, MBA/M.A. em Estudos Asiáticos. Há também a Semana Internacional, com sessões informais para networking e aprendizados.

A escola possui um departamento de Gestão de Carreia pronto a ajudar alunos americanos e estrangeiros que estejam em busca de oportunidades de trabalho internacionais. Finalmente, a escola conta com um programa de mentorado, em que pareia um estudante em busca de uma oportunidade internacional com um alumnus que pode lhe dar assistência em sua carreira.

MBA Rankings:

BusinessWeek (2012): 7

Forbes(2011): 8

U.S. News & World Report (2011): 16

Financial Times (2012): 30 (Global), 13 (U.S.)

The Economist (2012): 25 (Global), 12 (U.S.)

Cornell conseguiu melhoras significativas em suas posições nos principais rankings em 2012, sendo que o aumento da satisfação de alunos e empresas recrutadoras foram os principais fatores dessa melhora. Um aluno comenta “ Johnson enfatiza o trabalho em equipe, especialmente ao escolher aleatoriamente os times base, que são muito diversificados, para o nosso primeiro semestre. O corpo docente é muito atento aos alunos e eles têm uma cultura de comunidade baste estabelecida. Além disso, há excelentes oportunidades de emprego. “

2012-2013 Custo do Curso: $107,592

Orçamento de 2 anos recomendado pela escola: $150,612

GMAT médio: 700

GMAT faixa (mid-80%): 630-740

GPA médio: 3.3

Taxa de aceitação: 28%

Tamanho da classe: 593

Internacional: 30%

Mulheres: 32%

Idade média: 27

Salário Base médio em 2012: $106,900

Signing Bonus médio: $20,000

Porcentagem da Classe de MBA de 2012 com ofertas de emprego na graduação: 86%

Porcentagem da Classe de MBA de 2012 com oferta de trabalho 3 meses após graduação: 92%

Estimativa da Remuneração Total em 20 anos de carreira*: $2,844,421 (apenas 12 outras escolas americanas de MBA tiveram ganhos maiores)

Onde a Classe de 2012 de Cornell for trabalhar:

Função % estudantes média de saláriobase Média de signing bonus Consultoria 29% $121,800 24,700 Outras funções 2% $120,000 $24,200 Finanças – private equity 2% $114,300 Finanças – setor imobiliário 2% $111,700 General management 4% $103,300 $31,700 Finanças – investment banking 13% $103,200 $41,200 Programas deDesenvolvimento rotacional 7% $102,200 $21,700 Finanças – vendas e trading 4% $100,800 $40,700 Finanças – research 6% $100,500 $41,700 Finanças – finanças corporativas 12% $99,100 $21,700 Finanças– outro 5% $98,200 $27,100 Desenvolvimento de Negócios 6% $98,100 $17,300 Marketing 10% $92,900 $23,100

Empregadores Top de MBAs em Cornell

2011 Empregadores MBAs Contratados 2010 Empregadores MBAs Contratados Citigroup 21 J.P. Morgan Chase 10 J.P. Morgan 11 Johnson & Johnson 8 Accenture 6 Deloitte Consulting 7 Bank of America 6 American Express 6 Hewlett Packard Co. 6 Citigroup 6 Johnson & Johnson 6 General Electric 6 Deloitte Consulting 5 S.C. Johnson & Son 4 Deutsche Bank 5 Unilever 4 Goldman Sachs 5 McKinsey & Co. 3 Procter & Gamble 5 Colgate-Palmolive 3 UBS Investment Bank 5 PriceWaterhouseCoopers 3 American Express 4 Deutsche Bank 3 Bain & Co. 4 BNP Paribas 3 BNP Paribas 4 Ernst & Young 3 Cisco Systems 4 Morgan Stanley 3

Fonte: Johnson Employment Reports