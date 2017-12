C – Columbia

Columbia Business School

Admission Deadlines for Classe de 2015:

Rolling Admissions

Early Decision: 10/3/12

Round Two: 4/15/13

Turma de Janeiro 2014: início de outubro de 2013 – application deve abrir em início de junho no site da escola

O ritmo de aplicações para Columbia acompanha a maré de Wall Street. A reaquecida no mercado financeiro foi acompanhada de uma redução de 19% no número de applications em 2012. Praticamente metade dos formandos vai trabalhar no mercado financeiro; provavelmente Columbia tem mais alumni em Wall Street que qualquer outra escola. A queda do numero de candidatos fez subir a taxa de aceitação da escola de 16% para 21%.

Apesar de alguns revezes recentes – ter caído no ranking da Bloomberg BusinessWeek, Columbia está investindo para garantir um futuro melhor. Dean Hubbard conseguiu levantar uma soma considerável para construir um novo prédio para a escola de negócios na seção Manhattanville de Nova Iorque, Western Harlem, onde a Universidade de Columbia está fazendo um outro campus. O problema é que o novo campus só fica pronto em 2030…até lá pesquisadores, professores e alunos terão que se espremer no prédio atual.

Columbia revisou seu currículo em 2008, oferecendo aos alunos ferramentas para sucesso em diversas indústrias e funções. O currículo base representa cerca de 40% do curso – dois cursos completos e 12 cursos de meio trimestre. Em Columbia há o novo “flexible core” (base flexível), em que, em meados do segundo trimestre, os alunos escolhem seu curso base em três menus: Organizações, Desempenho e Mercados, escolhendo um único curso de cada área. O novo currículo redesenhado combina o conteúdo necessário para uma base sólida em gestão com a flexibilidade para os alunos escolherem as disciplinas que melhor alavanquem suas habilidades e experiências.

Columbia é uma das escolas que se preocupa com o GMAT. O ideal é estar acima de 700 pontos, e ter um score de percentil 80 ou mais na seção quantitativa da prova. Além disso, é uma escola que prefere admitir candidatos com uma experiência profissional maior, 4 a 5 anos. Columbia há tempos é adepta do aprendizado na prática (experiential learning), combinando teoria e habilidades com uma abordagem prática.

A escola também busca um equilíbrio entre entender cada candidato e conhece-lo em aspectos mais pessoais e a experiência profissional deste. Além disso, a escola espera que cada candidato seja bastante objetivo quanto às vantagens da escola para si e as vantagens da escola estar em NYC.

MBA Rankings:

BusinessWeek (2012): 14

Forbes (2011): 5

U.S. News & World Report (2012): 8

Financial Times (2012): 5 (Global), 4 (U.S.)

The Economist (2012): 5 (Global), 5 (U.S.)

Columbia Business School teve sua pior avaliação no ranking da BusinessWeek desde que este ranking começou a ser elaborado em 1988. Alguns alunos atribuem a culpa ao Dean Hubbard, que foi o conselheiro econômico do Governador Romney na ultima campanha presidencial. Para a BusinessWeek, a queda de Columbia pode ser atribuída a uma queda na satisfação dos alunos, que reclamaram da qualidade irregular dos professores do currículo base e dos serviços de carreira fora do binômio consultoria-finanças. No lado positivo, os alunos comentam que “ Temos palestrantes incríveis todos os dia por estarmos em Nova Iorque. O programa de finanças é sem igual. Trabalho em equipe sobrepõe o sucesso individual, criando um ambiente de colaboração fantástico. A abordagem do corpo docente é prática, ensinando habilidades on-the-job reais”.

2012-2013 Tuition: $116,768

Orçamento para 2 anos recomendado pela escola: $179,841

GMAT médio: 715

GMAT ( 80%): 680-760

GPA médio: 3.50

GPA ( 80%): 3.1-3.8

Taxa de aceitação: 21%

Alunos full time: 1,278

Internacional: 38%

Mulheres: 38%

Experiência profissional média: 5 anos

Media de idade: 28

Faixa etária ( 80%): 25-31

Salário Vase médio 2012: $112,700

Signing Bonus médio: $25,000

Porcentagem de MBAs com ofertas de trabalho na graduação em 2912: 84%

Porcentagem de MBAs com ofertas de trabalho 3 meses pós-MBA: 96%

Estimativa da Compensação total em 20 anos *: $3,349,669 (uma das únicas três escolas com ganho superior a $3 milhões)

Onde a Classe de 2012 foi trabalhar:

Serviços Financeiros — 48%

Consultoria — 24%

Tecnologia — 7%

Empregadores Top para MBAs de Columbia

2011 Top MBAs Contratados 2010 Top MBAs Contratados McKinsey & Co. 39 McKinsey & Co. 18 Goldman Sachs 18 Goldman Sachs 17 Citigroup 16 Credit Suisse 16 Deutsche Bank 13 BCG 15 Bain & Co. 12 Bain & Co. 12 Credit Suisse 12 Deutsche Bank 12 American Express 11 J.P. Morgan Chase 12 Barclays Capital 11 UBS 12 Bank of America 10 Booz & Co. 11 BCG 9 American Express 10 J.P. Morgan Chase 9 Citigroup 10 Booz & Co. 8 Deloitte Consulting 10 Deloitte Consulting 8 Morgan Stanley 10 IBM 8 Barclays 7 Morgan Stanley 8 IBM 6

Fonte: Columbia Business School Employment Reports