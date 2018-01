C – Columbia essays 2015

Este ano Columbia manteve seu processo de aplicação praticamente igual ao do ano passado. Quem quer entrar para a turma de janeiro de 2015 – uma classe que se forma em 17 meses, pois não possui o período de estágio no verão – tem até 08 de outubro deste ano para mandar seu pacote com notas nos testes de TOEFL e GMAT, cartas de recomendação, histórico escolar da faculdade, e essays. Para quem quer começar o MBA tradicional de dois anos, há 2 prazos possíveis para aplicação. O primeiro, ao qual a escola chama de “early decision” destina-se àqueles que têm em Columbia sua primeira escolha. No early decision, se o candidato for selecionado e aceitar, é obrigado a se retirar de outros processos seletivos em outras escolas. A grande vantagem de desse primeiro prazo é ser bem rápido; em até 8 semanas o candidato já sabe se passou ou não. Na prática, tenho visto que as pessoas recebem o convite para entrevista em 2 a 3 semanas após submeterem a aplicação e depois da entrevista recebem o convite ou a carta padrão de ter a vaga negada em uma ou duas semanas.

Columbia tem uma particularidade em seu processo seletivo, pois apesar de terem datas para separar o early decision do outro prazo regular, dentro de cada prazo as decisões são tomadas de acordo com a chegada dos applications. Ou, seja, quanto antes mandar, melhor!

Uma decisão estratégica importante é mandar ou não para o ealy decision. Vejo que candidatos que não apresentam um GMAT de 700 ou mais tendem a mandar nessa rodada para tentar garantir uma vaga. Mas isso não funciona muito bem, pois Columbia é muito seletiva em relação ao GMAT, seja no early decision ou na rodada regular. Se resolver mandar seu pacote na rodada regular, cuidado para não mandar nos primeiros dias em que o prazo abre. Um candidato que mandou seu pacote dois dias após o prazo regular abrir recebeu um email da escola perguntando se gostaria de ser considerado no early decision, uma vez que mandou tão poucos dias após o encerramento do prazo. Situação complicada: se aceitar mover-se para o grupo de candidatos do early, tem a resposta cedo, mas perde a chance de concorrer a outras escolas. Se recusar a oferta, claramente diz para a escola que ela não é sua primeira opção.