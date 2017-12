B – Booth University of Chicago

Booth School of Business

5807 South Woodlawn Avenue

Chicago, IL 60637

Admissions: 773-702-7369

Email: admissions@chicagobooth.edu

Website: www.ChicagoBooth.edu/fulltime

Apply Online: http://www.chicagobooth.edu/fulltime/admissions/index.aspx

Prazos para a Classe de 2015:

Round Um: 02/10/12

Round Dois: 8/1/13

Round Três: 4/4/13

A escola recebeu seu novo nome – Booth School of Business em 2008, homenagem ao alumnus David Booth, que fez uma doação de US$ 300 milhões para a sua escola. Lá os alunos focam em aprimorar, analisar e refinar ideias para assim melhorá-las.

O MBA full-time (tempo integral, 2 anos) tem o LEAD – Leadership Effectiveness and Development – em tradução livre “ Desenvolvimento e Eficácia na Liderança” e mais 20 matérias, cuja composição fica a cargo do aluno. Sim, é um formato totalmente flexível. A única matéria que todos devem fazer é o LEAD. Desde o dia um os alunos desenham o MBA para melhor se adequar aos seus objetivos de carreira. Há vários cursos que são requeridos nos quatro principais componentes que constituem o currículo flexível: matérias fundamentais que focam em desenvolver ferramentas analíticas e conhecimento que dará suporte para o restante do currículo, mas mesmo estes podem ser escolhidos dentro de um menu com diversas opções.

Na revisão curricular de 2009, o corpo docente acrescentou uma nova area de concentração em gestão analítica e tornou o LEAD obrigatório para o MBA noturno e o de final de semana.

As áreas de concentração são: contabilidade, econometria e estatística, economia, empreendedorismo e finanças. Também há Finanças analíticas, gestão, gestão de recursos humanos, negócios internacionais, comportamento organizacional e de gestão, gestão de marketing, de operações, e de estratégia, além da já citada gestão analítica.

Para se formar, um candidato de MBA deve cursar nove matérias obrigatórias e onze eletivas, além do LEAD. Além de ampliar a grade de matérias oferecidas tanto entre as obrigatórias quanto dentre as eletivas, a escola também calibrou alguns cursos, para melhor atender as demandas dos alunos que buscam mais rigor acadêmico.

As três áreas fundamentais de contabilidade, microeconomia e estatística não sofreram alterações, mas os requisitos para o mais amplo, de gestão (general management) requer uma seleção de matérias por função (finanças, marketing e operações), gestão (decisões, pessoas, e organizações), e o ambiente onde as empresas operam.

O fácil acesso e proeminência do corpo docente sem dúvida atraem os alunos; a postura sempre disponível de humilde dos professores reforça a conexão. Por outro lado, os alunos de Booth não estão entre os mais extrovertidos ou que são ativos com sua network.

Ultimos Rankings de MBA:

BusinessWeek (2012): 1

Forbes (2011): 3

U.S. News & World Report (2012): 4

Financial Times (2012): 12 (Global), 6 (U.S.)

The Economist (2012): 1 (Global & U.S.)

O novo diretor da escola, Sr. Kumar, que deverá assumir o posto pela primeira vez em sua carreira a partir de julho ou agosto, vê duas grandes oportunidades para serem imediatamente implementadas: maior globalização e uma rede de alumni mais forte. Já há um comitê de professores para definir a estratégia global da Booth, coletar dados sobre outras escolas e assim determinar o que a escola deverá fazer. Além disso, das conversas que Kumar teve com alumni, ele está convencido de que a escola pode fazer muito mais para que sua network de 45 mil alumni tenha mais valor para os alunos que estão lá. A ideia é incluir os alumni no capital intelectual da escola e ajudá-los a fortalecer sua rede.

No entanto, Kumar não vê mudanças curriculares para o programa de MBA, que ocorreu há apenas três anos. Em time que está ganhando, não se mexe. Cerca de 92% dos alunos que se formaram recentemente ficaram ou satisfeitos ou muito satisfeitos com o curso. A globalização do currículo vem em boa hora, uma vez que o principal curso da escola, o MBA de 2 anos, não é reconhecido por esta dimensão. Já o EMBA (MBA executivo, foi o pioneiro e é ainda um dos mais internacionais nos Estados Unidos).

Custo do curso : $123,021

Orçamento recomendado para dois anos: $177,366

GMAT médio: 720

GMAT faixa 80% : 680-760

GPA médio: 3.52

GPA faixa: 3.1–3.9

Taxa de aceitação: 23%

Matriculados Full-Time MBA: 1160

Internacional: 32%

Mulheres: 35%

Idade: 28

Mediana do Salário de 2012: $135,000

Faixa de Salário Inicial: $50,000 to $240,000

Signing Bonus mediano: $25,000

Porcentagem de MBAs com ofertas de emprego na graduação: 88%

Porcentagem de MBAs com ofertas de emprego 3 meses após graduação: 95%

Onde a Classe de 2012 foi trabalhar:

Serviços Financeiros — 43.2%

Consultoria — 30.3%

Tecnologia — 9.0%

Bens de Consumo — 2.2%

Saúde — 2.4%

Manufatura — 0.6%

Sem fins Lucrativos — 1.3%

Energia — 1.3%

Media/Entretenimento — 0.4%

Negócios Imobiliários — 0.9%

Empregadores Top da Classe de 2012:

McKinsey — 28

Boston Consulting Group — 24

Bain & Co. — 21

Bank of America — 14

Credit Suisse — 14

Morgan Stanley — 12

Accenture — 10

Deloitte — 10

Goldman Sachs — 9

Amazon — 7

Booz & Co. — 7

Citicorp — 7

Deutsche Bank — 7

J.P. Morgan Chase — 7

A.T. Kearney — 6

Google — 6

UBS — 5

Apple — 5

Barclays Capital — 5

IBM — 5