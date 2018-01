B- Berkeley essays 2015

Berkeley também trabalhou para enxugar seu longo application. Os essays passam a ser três, numa faixa de 1100 a 1400 palavras. As perguntas suplementares continuam as mesmas e sem limite de palavras e os essays opcionais também não sofreram alterações. Mesmo com uma redução em número de essays, o application de Berkeley continua longo.

Por isso mesmo pode ser um bom ponto de partida no caso de quem tem essa escola em sua lista de favoritas. As perguntas suplementares vão fazer com que busque datas, atividades e o que fez, tarefa que depois será útil para replicar nos formulários de outras escolas.

Mesmo que os temas dos essays de Berkeley sejam distintos daqueles de outras escolas, por serem temas bem estruturados e mais objetivos, ajudam no amadurecimento das ideias. Já perguntas como de Stanford ou Harvard, mais abertas e que exigem reflexão, podem partir de ideias inicialmente elaboradas nesse application.

Berkeley é uma escola bastante colaborativa e tem seus quatro princípios chave que refletem muito da cultura da escola e do tipo de experiência que se terá por lá (Berkeley-Haas’ Defining Principles).

Question the status quo: princípio que tem a ver com estar aberto a novas perspectivas, exploração e questionamento, desde que este último esteja a serviço de construir ou desenvolver; nada de criticar apenas por criticar.

Confidence without attitude: confiança sem arrogância é o modo como as relações e comunicações ocorrem. Cada candidato deve se mostrar capaz de se mostrar confiante, defender seu ponto de vista, porém sem arrogância.

Students Always: aprender com erros, também tem a ver com humildade. Aproveitar todas as chances de aprender e se desenvolver.

Beyond yourself: o verdadeiro líder tem que demonstrar a capacidade de pensar para além de si próprio, estar a serviço de sua comunidade, empresa, família, amigos. Ter um propósito maior e buscar deixar um legado, gerar impacto.

Essays

Abaixo estão os essays, perguntas suplementares e essays opcionais para admissão de 2015.

Describe an experience that has fundamentally changed the way you see the world. How did this transform you? (400-500 word maximum)

Aqui uma boa resposta pode refletir o pilar “question the status quo” ou “student always”. Uma situação crítica que lhe fez mudar sua forma de pensar pode tanto ter sido positiva como desafiadora. Não importa muito a situação em si; o mais relevante é focar na mudança pela qual passou. Como pensava e como passou a pensar? Como isso refletiu em suas ações subsequentes? Quem foi afetado?

What is your most significant professional accomplishment? (200-300 word maximum)

Veja se sua grande realização profissional está alinhada com um ou dois dos princípios da escola. Procure salientar estes pontos. Assim conseguirá demonstrar que também tem estes princípios refletidos em suas ações.

What is your desired post-MBA role and at what company or organization? In your response, please specifically address sub-questions a., b., and c.

a. How is your background compelling to this company?

b. What is something you would do better for this company than any other employee?

c. Why is an MBA necessary and how will Haas specifically help you succeed at this company?

(500-600 word maximum for 3a, 3b, and 3c combined)

Haas pede uma resposta bem objetiva para o tema de carreira pós MBA. A escolha de empresa tem a ver com quais valores se identifica. De nada adianta tentar provar nos essays anteriores que se identifica com os valores de Haas e depois ter como objetivo trabalhar em uma empresa com valores distintos ou conflitantes. Aqui também há uma preocupação com a viabilidade desses planos. Reflita e entrelace o que vai aprender em Haas com o que já tem de bagagem e experiência para construir uma plataforma sólida para seu futuro profissional.

Supplemental Information

If you have not provided a letter of recommendation from your current supervisor, please explain. If not applicable, enter N/A. List in order of importance all community and professional organizations and extracurricular activities in which you have been involved during or after university studies. Include the following information for each organization or activity using the format below:

Name of organization or activity

Nature of organization or activity

Size of organization

Dates of involvement

Offices held

Average number of hours spent per month

List full-time and part-time jobs held during undergraduate or graduate studies, indicating the employer, job title, employment dates, location, and the number of hours worked per week for each position held prior to the completion of your degree. Please explain all gaps in your employment since earning your university degree. If you have ever been subject to academic discipline, placed on probation, suspended, or required to withdraw from any college or university, please explain. If not, please enter N/A. (An affirmative response to this question does not automatically disqualify you from admission.)

Optional Essays

(Optional) Please feel free to provide a statement concerning any information you would like to add to your application that you haven’t addressed elsewhere. (500 word maximum) (Optional) If not clearly evident, please discuss ways in which you have demonstrated strong quantitative abilities, or plan to strengthen quantitative abilities. You do not need to list courses that appear on your transcript. (250 word maximum)

Este optional essay é especialmente importante para aqueles que não fizeram engenharia ou administração/ economia. Para os que graduaram em cursos de humanas, aqui há uma chance de mostrar que tem um bom GMAT, ou que usa quantitativo no trabalho ou como pretende se preparar para o MBA.