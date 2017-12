B – Babson

Babson College’s F.W. Olin Graduate School of Business

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muito embora o MBA de Babson seja automaticamente associado a empreendedorismo, a maioria dos formandos sai de lá para ocupar cargos executivos em grandes empresas. A escola oferece um currículo modular e cros-disciplinar, através do qual os alunos obtêm aprendizagem integrada/integrativa. Durante o primeiro ano são quatro os módulos: Creative Management in Dynamic Organizations (Gestão Criativa em Organizações Dinâmicas); Assessing Business Opportunities (Identificando Oportunidades de Negócios); Designing and Managing the Delivery System (Desenhando e Administrando o Sistema de Entrega); and Growing Businesses in a Changing Global Environment (Expandidno Negócios em um Ambiente Global em Mudança). A natureza integrada das disciplinas e o trabalho em grupo ajudam cada aluno a construir uma visão profunda de um negócio ou função enquanto desenvolve uma forma de pensar empreendedora.

Sobre os alicerces do que foi aprendido no primeiro ano, o segundo ano estimula os alunos a focar seus estudos através de uma combinação de cursos e eletivas. As eletivas que Babson oferece permite que cada aluno customize seu currículo para se adequar aos seus objetivos profissionais. São seis contextos de carreira que a escola oferece: Consultoria e Serviços Profissionais, Bens de Consumo, Empreendedorismo, Serviços Financeiros, Gestão Global, e Gestão em Empreendimentos Tecnologia-Intensivos. Uma vez que muitas das eletivas organizam-se em torno de contextos de carreira, fica fácil o aluno escolher de maneira consistente. Outra iniciativa do programa é a “eletiva intensiva” (o nosso conceito de imersão), em que o aluno completa um curso selecionado através de um curso muito concentrado dado em três dias. Fora da sala de aula, os Signature Learning Experiences são atividades praticas e oportunidades para colocar a teoria em prática, além de ser uma boa oportunidade de desenvolver gestão de pessoas e liderança.

Por 20 anos, Babson foi considerado o MBA número 1 em empreendedorismo pela U.S. News & World Report, bem como pelo Princeton Review. Em Babson, a cultura é de que o empreendedorismo é aplicável e fundamental em qualquer tamanho e tipo de organização, seja um novo negócio ou um negócio tradicional. Babson possui um método de ensino inovador próprio chamado Entrepreneurial Thought and Action® (Pensamento e Ação Empreendedores), que está presente em todas as disciplinas. O diferencial da escola é portanto que o empreendedorismo não é uma disciplina isolada, mas uma forma de aprender todas as disciplinas.

Babson oferece 4 programas:

Em comum, os quatro programas oferecem as mesmas disciplinas obrigatórias com os mesmos professores e também podem escolher de um mesmo conjunto de eletivas.

Programa de Um Ano: ideal para aqueles que possuem uma sólida bagagem em conceitos de administração e que buscam acelerar seu progresso na carreira.

Programa de Dois Anos: ideal para aqueles que precisam de uma compreensão abrangente de negócios e cujo foco é redirecionar suas carreiras.

Programa Noturno: para aqueles que continuam trabalhando e buscam um programa com flexibilidade para acomodar demandas da vida profissional e pessoal.

Programa Fast -Track: MBA que permite maior flexibilidade por combinar sessões presenciais e na web.

Babson oferece o MBA em Massachusetts – Wellesley e Boston – e em San Francisco, California.

Nas palavras de um aluno: “Babson’s entrepreneurial focus does two things that make it unique: 1) The classes are framed in an entrepreneurial mindset and a ‘can-do’ attitude, and 2) It draws students from a very wide and varied background, and are looking to enter a wider variety of career than other schools, creating learning opportunities from classmates that I do not believe are possible in a traditional MBA school.” (tradução livre: O foco empreendedor de Babson faz duas coisas que a tornam única: 1) As classes são desenhadas de forma empreendedora e com uma atitude positiva e proativa; 2) Babson seleciona alunos de uma variedade e amplitude grande de contextos, e estão focando em entrar numa variedade maior de carreiras que outras escolas, criando oportunidades de aprendizagem de outros alunos que não acredito ser possível em outros MBAs tradicionais).

MBA Rankings:

Businessweek (2012): 42

Forbes(2011): 44

U.S.News & World Report(2013): 56

Financial Times (2013): 80 (global), 38 (U.S.)

Custo para Dois Anos: US$91,180

GMAT Médio: 618

Média Acadêmica: 3.23

Taxa de Aceitação: 72.8%

Tamanho da Classe de MBA de dois anos: 169

Tamanho da Classe de MBA de um ano: 80

Alunos Internacionais: 42%

Mulheres: 29%

Média de Idade: 28

Salário Base Médio 2012: $89,742

Porcentagem da Classe de 2012 com oferta de emprego na graduação: 55%

Porcentagem da Classe de2012 com oferta de trabalho três meses após formatura: 88%

Onde a Classe de 2012 foi trabalhar:

Consultoria: 6%

Bens de Consumo: 22%

Serviços Financeiros: 15%

Manufatura: 7%

Media/Entretenimento: 0%

Terceiro Setor: 4%

Petróleo /Energia: 4%

Farmacêutica/Biotecnologia/ Saúde: 7%

Negócios Imobiliários: 3%

Tecnologia: 19%

Outros: 7%

Recrutadores Top da Classe de 2012:

athenahealth 4

CVS Caremark 4

EMC 4

Cognizant 2

Credit Suisse 2