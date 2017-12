As 5 Vantagens de fazer um MBA em cidades pequenas

Um texto ótimo para abrir a cabeça em relação à escolha da universidade que pretende prestar nos Estados Unidos pela coach e amiga, Livia Zillo. Aproveitem!

A decisão de realizar um MBA nos Estados Unidos sempre vem acompanhada da empolgação de morar em cidades como New York e Los Angeles, centros urbanos que já foram tema de inúmeros filmes de Hollywood e estão sempre no radar dos brasileiros que adoram viajar.

Muitos candidatos à procura do programa de MBA mais adequado se apaixonam por NYU, Columbia, UCLA ou Stanford, porque já sabem que acompanhada dessa experiência estudantil vem a chance de morar por um ou dois anos nas metrópoles que abrigam essas excelentes escolas. Nesse processo de seleção, muitas escolas são desconsideradas por estarem localizadas em cidades pequenas, normalmente do interior americano. Escolas de Negócio como Darden, Kenan-flagler, Olin, Binghamton, e outras, oferecem excelentes programas de MBA com as inúmeras vantagens de cidades pequenas. Dentre estas vantagens, as que mais se destacam são:

1. Baixo custo de vida

Uma das maiores vantagens das cidades universitárias é financeira! Os aluguéis são muitos mais acessíveis do que em metrópoles e a condução, quando não é de graça, possui um custo simbólico. Outros custos que você economiza no seu budget: estacionamento, móveis (muitas lojas de artigos usados em excelente estado ou semi-novos), gasolina (pois você se locomove bem menos e enfrenta pouco trânsito), restaurantes, entre outros.

2. Atividades sociais e culturais

Uma cidade universitária não terá a mesma gama de museus ou atrações turísticas e artísticas do que New York City por exemplo, no entanto, o conselho da cidade e a própria universidade se encarregam de manter diversas atividades sociais e culturais na agenda. Peças de teatro, concertos musicais, inúmeras festas, reuniões e maratonas de corrida são frequentemente organizadas, então acredite, você sempre estará ocupado. Próximo à maioria das cidades universitárias, normalmente existem metrópoles onde concertos e restaurantes renomados existem e você facilmente consegue acesso a ingressos de shows e reservas. Assim você escolhe quando decide ter mais sossego ou mais agito!

3. Mais energia e foco

A vida de um estudante de MBA gira em torno de diversos acontecimentos que se desenrolam ao mesmo tempo. Os sociais com os amigos, os cursos, provas, trabalhos em grupo, networking com empresas, semanas de career trek, apresentações, recrutamento, e entre tantas outras atividades. Morando em uma cidade pequena, o gasto de energia que o estudante dispende para realizar todas essas atividades é muito menor do que morando em uma metrópole, onde você precisa considerar coisas como trânsito e em que parte da cidade será a reunião do grupo. As metrópoles também apresentam uma variedade enorme de atividades, que segundo os estudantes, podem distrair e gerar frustação por simplesmente não poderem participar de tudo.

4. Infraestrutura de cidade grande

Quem julga que cidades americanas universitárias são despreparadas e atrasadas economicamente, muito se engana. Excelentes e conhecidos mercados, shoppings, outlets, cinemas, teatro, academias, hotéis, estão também localizados nestas cidades pequenas ou em cidades muito próximas. A estrutura e qualidade de vida nada deixa a desejar!

5. Comunidade

Durante o MBA, logo o estudante entende que as pessoas a seu redor são sua nova, não tão provisória família. O senso de comunidade é muito maior nas cidades universitárias, uma vez que a menor quantidade de atividades aleatórias pela cidade acaba concentrando os alunos em programas em comum, incentivando fortes laços de conexão e companheirismo.

Como moradora de uma cidade universitária há um ano e meio, e viajante frequente eu posso atestar que a qualidade de vida e as experiências são muito mais significantes por aqui. E depois de experimentar essa vida completa e agradável, New York eu só quero por um fim de semana!

Livia Zillo

Com 10 anos de experiência na carreira acadêmica e um Doutorado em Ciências, ela decidiu praticar olhar o mundo além das lentes de um microscópio e tornou-se Coach de Vida, de Carreira e Consultora de MBA. Viajante e curiosa, é instigada por desafios e apaixonada por fazer a diferença na vida de seus clientes. Vive nos Estados Unidos, na redoma do MBA como esposa de estudante e acompanha o processo de pertinho, enquanto se desenvolve pessoal e profissionalmente.