Aprenda a ser um líder no MBA!

Já há algum tempo existe um debate acadêmico acontecendo, discutindo se é possível ensinar liderança ou se essa qualidade pode somente ser lapidada. Nos últimos anos inúmeras escolas internacionais passaram a analisar com muito cuidado o desempenho dos líderes formados por elas e atuantes em posições altamente significativas em empresas sob os olhos da mídia e da sociedade. Estas escolas fizeram o esforço consciente de entender a problemática que surgia das ações destes líderes e ativamente trabalharam para redesenhar e desenvolver o seu currículo para que este reflita o tipo de estudante e profissional que seriam formados em seus programas no futuro. Então, sim! É possível aprender liderança, e com base na minha experiência de coaching em liderança e de uma extensa pesquisa eu selecionei cinco escolas que podem fazer a diferença com cursos de liderança mais dinâmicos e experienciais:

1. Wharton MBA (University of Pennsylvania) na Filadélfia/EUA: Wharton oferece o curso Core “Leadership: Foundations of Teamwork and Leadership” também como uma opção para cursar antes do início do MBA (pre-term). A matéria oferece espaço para que o aluno desenvolva seu estilo de liderança e habilidades no assunto. Esse curso utiliza a Simulação de Equipe e Liderança, uma técnica altamente interativa de simulação que foi especificamente elaborada para este curso. Além disso, Wharton oferece o “MBA Leadership Ventures”, experiências que facilitam o auto-conhecimento, liderança e o desenvolvimento de caráter, através de expedições, cursos intensivos e Workshops. Wharton já levou alunos de MBA para o deserto do Atacama, para o Alaska, Antártica, para subir o Monte Kilimanjaro, entre outras expedições, onde as equipes podem descobrir, desenvolver e praticar suas habilidades de liderança através dos desafios.

2. Stanford Graduate Business School (University of Stanford) na Califórnia/EUA: Possui o “Leadership Labs” no primeiro ano do currículo. Um curso experiencial que trabalha soft skills, performance de equipes, auto-conhecimento e comportamento através de simulações de negócios. Além disso oferece os cursos “Organisational Behavior”e “Strategic Leadership”. O primeiro curso focado em psicologia social em organizações e o segundo oferece conhecimento sobre gerenciamento geral e liderança dentro de organizações, abordando tópicos como direção estratégica, alinhamento e estrutura, e liderança de indivíduos. Para aqueles que querem mergulhar de cabeça em tópicos relacionados à liderança, no segundo ano de curso há a opção de escolher matérias dentro de “Organisational Behavior”, tais como “Leadership Fellows”, “Negotiations”, “Leadership in the Entertainment Industry”, “High-performance Leadership”, entre outros. A escola também oferece cursos de menor duração para Liderança Executiva, Executivos Seniors e outros.

3. INSEAD Business School em Fontainebleau/France: Oferece um MBA de 10 meses, além de matérias obrigatórias como “Organisational Behavior” 1 e 2, e “Communication and Leadership”, o INSEAD oferece o “PLDP – Personal Leadership Development Programme”. Desenvolvido para oferecer aos alunos ferramentas e experiências de liderança e comunicação que desenvolverão uma nova base de excelência na consciência pessoal e interpessoal, bem como na comunicação efetiva, criando oportunidades para melhorar o sucesso de carreira a curto e longo prazo. O PLDP acontece junto com o MBA, começando antes do aluno chegar ao campus e conta com técnicas de simulação, atuação e feedback. O programa também conta com sessões personalizadas de coaching, o desenvolvimento de habilidades interpessoais e de proficiência em comunicação.

4. London Business School em Londres/Reino Unido: A LBS desenvolveu o “Leadership Launch”. Um programa que caminha junto com o MBA e oferece um ambiente de aprendizado estimulante através de simulações, discussões, workshops e coaching. Identifica as necessidades específicas de cada indivíduo baseadas nos seus objetivos de carreira, realizando esse mapeamento juntamente com o centro de carreira e as escolhas para o currículo. O “Leadership Launch” segue temas específicos representando cinco habilidades de liderança: “Know and develop yourself”, “Deliver through others”, “Communicate powerfully”, “Solve complex problems” e “Lead and implement change”. A escola aposta no desenvolvimento destas habilidades essenciais para formar executivos ambiciosos para o mercado de trabalho.

5. Kenan-Flagler Business School (University of North Carolina) na Carolina do Norte/EUA: “Leadership Immersion” é o programa oferecido pela UNC, nos 3 últimos meses do curso de MBA. Este curso oferece uma oportunidade única na qual o aluno pode sintetizar e praticar os princípios mais importantes de liderança através de uma intensa vivência, aprendizado experiencial, feedback individualizado e reflexão. O tamanho da classe é limitado e um processo de seleção é necessário para assegurar que o candidato é ideal para o programa e vice-versa. O “Leadership Immersion” foca em áreas específicas consideradas as mais importantes no assunto liderança, tais como auto-conhecimento, gerenciamento de conflitos, poder e influência, motivação, delegação, liderança de um time. O programa ensina através de simulações, competições e experiências fora da universidade, bem como através de coaching.

Atualmente a oferta de programas de liderança é grande, esta é apenas uma seleção que pode direcionar você a questionar e entender as suas necessidades, seus objetivos e expectativas. A escola e programa ideais para você deve ser analisada com fundamentos, coaching e muita reflexão! Boa sorte!

Livia Zillo

Com 10 anos de experiência na carreira acadêmica e um Doutorado em Ciências, ela decidiu praticar olhar o mundo além das lentes de um microscópio e tornou-se Coach de Vida, de Carreira e Consultora de MBA. Viajante e curiosa, é instigada por desafios e apaixonada por fazer a diferença na vida de seus clientes. Vive nos Estados Unidos, na redoma do MBA como esposa de estudante e acompanha o processo de pertinho, enquanto se desenvolve pessoal e profissionalmente.