A – Anderson School of Business – UCLA

Anderson School of Management

110 Westwood Plaza

Gold Hall – Suite B201

Los Angeles, CA 90095

Admissions: 310-825-6944

Email: mba.admissions@anderson.ucla.edu

Website: http://mba.anderson.ucla.edu





Em 2011 a Anderson School of Business anunciou uma mudança dramática em seu currículo, visando que os alunos se engajem em uma trilha específica de estudo mais rapidamente. Essa mudança vem em resposta a dois fatores importantes: o primeiro de que os alunos do primeiro ano de MBA ainda não sabem bem o que querem fazer depois do MBA e o segundo de que as empresas que recrutam têm a sensação de que os candidatos fazem carreiras em ziguezague, reduzindo sua percepção de compromisso e desejo por parte dos candidatos.

Andreson School of Business rearranjou seu currículo de tal forma que seus alunos possam fazer suas escolhas tão cedo quanto possível, oferecendo mais de dez certificados em áreas específicas de estudo. Cada certificado dispõe de um menu de matérias que são requisito para essa credencial adicional. A ideia é que através desse movimento os alunos consigam encontrar um estágio mais produtivo (estágio ocorre entre o primeiro e segundo anos do MBA), que por consequência possa gerar uma oferta de emprego pós-MBA mais consistente.

Desde setembro de 2011, a escola vem oferendo certificados em negócios imobiliários, gestão de tecnologia, empreendedorismo, e sustentabilidade. Anderson está estudando aprovar certificados em branding, saúde, e entretenimento. A escola também quer ter mais uns três ou quatro certificados em finanças, pelo menos três em marketing e um em recursos humanos.

“Esta estrutura criará uma sinalização clara quanto a preparação do aluno e seus interesses em virtude da trilha escolhida e da sequenciação de cursos e certificados,” comenta Judy Olian, que se tornou a diretora de Anderson em 2006. “Em lugar de um MBA amorfo, com um pouco disso e um pouco daquilo, este fornece informação clara ao mercado de trabalho.”

A escola já oferece na partida material online para que os alunos cheguem preparados para o MBA. Seria quase que um pré-MBA para garantir que todos tenham as habilidades e base de conheciemnto necessária para aproveitar melhor o curso. Além disso, logo no início do MBA, deposi de passar por um assessment de liderança (um tipo de diagnóstico), cada aluno terá um desenvolvimento em liderança individualizado, de acordo com seus pontos fortes e fracos. No primeiro ano, o estudante pode customizar a sequencia de matérias obrigatórias e no segundo ano tem a opção de fazer trilhas ou especializações através das matérias eletivas.

O AMR (Apllied Management Research Program) visa colocar a teoria em prática. Este é um programa tradicional, que desde 1967 vem associando alunos de MBA com executivos de mais de 3 mil organizações no mundo. Estes times entregam soluções estratégicas para empresas através de um processo de aprendizagem focado na experiência, com a qualidade de consultoria profissional. Empresas da Fortune 500, ONGs, instituições de microcrédito, start-ups no sul da Califórnia em localidades como Praga ou Santiago. O AMR é o envólucro do segundo ano do MBA. Durante 20 semanas, 75 times de cinco alunos completam um estudo aprofundado em parceria com executivos de uma instituição. Cada time trabalha com um professor orientador que guiará os alunos em seu trabalho com a organização. O produto é uma apresentação escrita e oral para uma recomendação de implementação.

Os times ajudaram empresas a preparar planos de negócios abrangentes, explorar oportunidades, lançar novos produtos, explorar novos mercados para produtos já existentes, criar campanhas efetivas de marketing, além disso:

Risco

Análise Operacional

Modelagem Financeira

Planejamento Estratégico de Recursos Humanos

Estratégia e Estrutura de Valuation

Os alunos parecem satisfeitos com o programa, especialmente pela interconexão entre as matérias e pela atmosfera de respeito e sinergia entre os professores. Os alunos sentem que aprendem tanto do ponto de vista técnico como prático de forma integrada.

Para os casados, Anderson tem uma boa infra-estrutura. Além de moradia adequada aso que vão com a família, Anderson promove atividades para os parceiros, além de estar em uma grande cidade que também provê muitas oportunidades. O parceiro pode assistir a determinadas aulas, participar de trabalho voluntário, participar de clubes específicos, e fazer cursos de extensão, garantindo dessa forma que também terá uma experiência positiva e enriquecedora.

Alguns dados demográficos:

Mediana do GMAT: 704

Faixa do GMAT (80%): 660-750

Média na escala de 4,0: 3.53

Taxa de aceitação: 29%

Tamanho da classe: 747

Internacional: 33%

Mulheres: 34%

Média de Idade: 28

Custo estimado de 1 ano de curso: US$ 78,042

Salário Base Médio: $100,000

Signing Bonus Médio: $20,000

Estimativa do Ganho total em 20 anos: $2,807,378 (apenas outras 13 escolas de negócios nos Estados Unidos tiveram números maiores)

Mercado de trabalho em 2011:

Serviços Financeiros — 26%

Tecnologia — 20%

Consultoria — 15%

Media/Entretenimento — 11%

Bens de Consumo — 8%

Saúde/Biotecnologia — 6%

Negócios Imobiliários — 3%

Manufatura — 3%

Terceiro Setor — 2%

Energia — 2%