40 dias para Harvard

Ser aceito em Harvard é um sonho. Passar os próximos 40 dias refinando todos os pontos, aparando arestas é um pesadelo.

A essa altura, imagino que já tenha as provas GMAT e Toefl prontas e que as pontuações já tenham sido enviadas. também é importante que as pessoas que lhe farão as cartas de recomendação já estejam escrevendo e que você já tenha conversado com elas sobre as cartas. Não subestime o preenchimento do formulário. Embora este seja objetivo e conciso, é um material rico em informações a seu respeito e o comitê de admissões o usará como o primeiro e em diversos casos o único crivo para decidir se seu pacote vai para a pilha de entrevistas ou da cartinha ‘sinto muito não foi dessa vez’. Dedique tempo ao formulário.

As duas primeiras páginas do formulário são tranquilas: nome, endereço, escolaridade, dados sobre pai e mãe. Você já vai achar que estou exagerando na importância do formulário. Página 3 continua com notas dos testes e mais para o final é que sua atenção precisa se redobrar.

Começa o Employment history.

Organization Name Dates of Employment Add Employer

Organization Name City State Telephone Dates of Employment Starting Position Ending Position Starting Compensation Annual Base in $U.S. Annual Bonus in $U.S. Ending Compensation Annual Base in $U.S. Annual Bonus in $U.S. Industry Job Function Your Role and Responsibilities 250 characters remaining Company/Organization Description 250 characters remaining Reason For Leaving 250 characters remaining Key Accomplishments 250 characters remaining Most Significant Challenge 250 characters remaining This position is (was): Full TimePart TimeSummer InternshipOther Company/Organization Size Annual Revenue I am a founder or co-founder of this organization My family owns/operates this business or organization Save Cancel Add Employer

How many months of post-college full-time work experience will you have upon enrolling? Are you currently an employee of Harvard Business School? YesNo Please provide an explanation for any gaps in your employment history: 1000 characters remaining Intended Post-MBA Career Goals Industry Function Briefly tell us more about your career aspirations: 500 characters remaining

Todas as caixinhas que permitem textos aqui serão importantes para que a escola comece a te conhecer melhor e entenda que tipo de experiência você trará para sala de aula. Sua função vai revelar não só habilidades técnicas mas com quem interage e tipo de trabalho que faz. Os accomplishments devem ser escolhidos a dedo: onde você foi além do esperado? quais foram as atividades ou os projetos que lhe renderam promoções ou outro tipo de reconhecimento? Os desafios devem demonstrar sua capacidade de esforço e uso de seus talentos para conseguir grandes realizações. Muito embora accomplishments e challenges possam parecer iguais, accomplishments mostram resultados que excedem a expectativa e challenges mostram obstáculos superados.

Faça uma entrada para cada empregador que já teve e se está há muito tempo em um mesmo empregador, use entradas para posições diferentes.

Muitas pessoa perguntam se podem copiar e colar aqui nestes campos itens que figuram em seus cv’s. Obviamente algumas informações são redundantes, mas talvez aqui no formulário tenha mais espaço para explorar e outras que não fazem tanto sentido no cv. De toda a forma, dê respostas o mais completas possível e não tenha preguiça de preencher.

Se tiver algum período de 3 meses ou mais desempregado após ter se formado, explique da forma mais honesta possível. Evite respostas evasivas a esse respeito.

Depois de escolher objetivos pós MBA, definindo setor e função, Harvard quer saber mais sobre suas aspirações. O espaço dado de 500 caracteres (atenção, não é 500 palavras!) deve explicar sua escolha. Por exemplo, qual sua motivação mais pessoal com essa escolha e como sua experiência, formação acadêmica e outros fatores contribuem para a realização dessa aspiração.

Extracurricular Activities Instructions: List up to three extracurricular activities in order of importance to you (i.e., list the most important first). Mostly, we’re interested in hearing about the things you did (or do) while you were (or are) attending your college or university. Other activities, like community service, are perfectly acceptable to include here. If you don’t have any, that’s fine, too. We know you’re busy. We use this section mostly to get a sense of what you like to do when you’re not working or in class as well as the sort of leadership roles you gravitate towards. Order of Importance Organization Name Role City State Dates of Participation Description (200 character limit) Activity Type College/UniversityCommunityOther Add Activity

Harvard pede apenas 3 atividades extra curriculares e portanto é bom ser criterioso. se tiver alguma atividade atual, com certeza deve constar aqui. Os tipos de atividade são: universitário, comunitário e outro. Empresa Junior, Centro Acadêmico, Atlética, Coral, trabalhos voluntários diversos, todos entram aqui. Ter sido federado em algum esporte ou jogar em algum time, aulas de canto, escrever um blog, também pertencem a este campo. Na caixa de description, procure trazer mais detalhes sobre suas atividades e se for pertinente, resultados.

Awards and Recognition Instructions: Were you on the Dean’s List? Did your apple pie win a blue ribbon at the state fair? Tell us about it here. List any distinctions, honors, and awards (academic, military, extracurricular, professional, community) in order of importance to you (i.e., list the most important first). You may list up to three awards. Add Award/Recognition Award/Recognition 1 Title Date Basis of Selection (200 character limit)

Essa parte de premiação e reconhecimento é um pesadelo aqui no Brasil por não fazer tanto parte de nossa cultura. Se não tiver nada aqui, sem problemas.

Bem, depois entra o essay, as cartas de recomedação e finalmente, mais um Additional Information

Additional Information Instructions: Did we miss anything? Use this section to include any additional information that you believe is important for the MBA Admissions Board to know in evaluating your application, but that you were unable to include elsewhere in the online application. Tell us a fun fact about yourself, or just say hello! Please limit your additional information to the space in this section. We’ll know you’ll be tempted, but please don’t send us any additional materials (e.g., additional recommendations, work portfolios). To be fair to all applicants, extra materials won’t be considered. Additional Information 500 characters remaining

Esprema sua memória até a última gota e veja se tem algo mais a acrescentar. Última chance…Hobbies? Viagens exóticas? Algo sobre sua família?

Pense sempre em diversas dimensões de sua vida; não se restrinja a profissional e acadêmica. A escola que conhecer cada candidato mais profundamente e de maneira bastante abrangente.