MBA de A a Z

Quem Faz

PAULA BRAGA é daquelas felizardas que pode dizer que ama o que faz, e considera sua missão ajudar às outras pessoas a se sentirem da mesma forma. Sua relação com o mundo do MBA passou por diversos momentos: de candidata a coach de candidatos, de esposa de aluno a coach na Kellogg School of Management. Administradora de Empresas pela FGV com pós-graduação em Marketing pela ESPM, trabalhou por 10 anos em multinacionais antes de deixar o mundo corporativo.