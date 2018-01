SISU terá somente uma chamada

Outra novidade do SISU 2015 será a adoção do CadÚnico (já utilizado em programas sociais do governo) para comprovação de renda dos cotistas.

CONFIRMADO, no próximo SISU não haverá SEGUNDA chamada. A segunda chamada, e as posteriores, será feita somente pelas Universidades. Para concorrer a uma vaga à partir da segunda chamada o aluno deverá declarar interesse pela vaga, no site do SISU/INEP (só pode na vaga de primeira opção) e acompanhar as chamadas no site da Instituição que escolheu.

Com isto o aluno só poderá concorrer à sua segunda opção na primeira chamada. Segunda e demais chamadas valerão somente para a primeira opção do aluno.

O SISU, com a mudança, abrirá as inscrições entre 19 e 24 de Janeiro. Os resultados do ENEM 2014 devem ser divulgados entre 2 e 5 de Janeiro de 2015. A previsão é que o resultado do SISU seja divulgado no dia 26 de Janeiro. No mesmo dia deve abrir a inscrição pra lista de espera, com previsão de divulgação de chamada (a segunda), pelas próprias Universidades, no dia 13 de Fevereiro.

A mudança é boa, mas deveria ter sido avisada anteriormente para os estudantes que desejam concorrer a uma vaga pelo SISU. Serão todos pegos de surpresa.

Apesar do MEC ainda não ter anunciado, oficialmente, a mudança para o SISU 2015, as Universidades que adotam o ENEM como forma de seleção já estão informadas e várias delas já divulgam calendários, em seus sites, considerando as mudanças que o SISU apresentará no começo do ano.

Ter uma só chamada beneficia quem sabe, com segurança, o curso, e o local, que quer fazer o ensino público superior. Diminui a especulação de quem ‘brinca’ no Sistema (no SISU).

Prejudica quem ‘topa’ vários cursos e/ou lugares.

Quem está disposto a “mentir” a renda para o SISU terá muitas dificuldades a partir desta nova edição.

Universidade Federal de Alagoas e Universidade Federal do Sergipe estão entre as Universidades que já divulgaram, para suas comunidades acadêmicas, o calendário e as novidades do SISU 2015.

A adoção de uma única chamada pelo SISU atende proposta feita, para o MEC/INEP, por várias Universidades que adotam o ENEM. Já em 2014 participei de um debate, em uma TV do Nordeste, em que o pró-reitor de graduação da Universidade Federal do Ceará adiantou esta possibilidade.

P.S – A informação de que o SISU terá somente uma chamada, dada com exclusividade, na madrugada do dia 29/12/2014, por esta coluna, movimentou alunos, Universidades e a imprensa de todo o país. Muitos desconfiaram da informação.

Na tarde desta sexta feira o O Pró-Reitor de Graduação da UFC, Custódio Almeida, conformou, em entrevista para o Jornal “O Povo”, do Ceará, que o SISU terá somente uma chamada. Segundo ele a medida atende uma solicitação do Colégio de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Federais e deve garantir maior celeridade ao processo de seleção.