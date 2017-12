Divulgo, com exclusividade aos leitores dessa coluna do Estadão Blogs, o Simulado Nacional ENEM, uma solução pedagógica on-line, gratuita e realizada através de uma parceria entre a Evolucional – Diagnósticos Pedagógicos, o Cursinho Henfil – Vestibular e ENEM e o Entenda o ENEM – por Mateus Prado.

É o único simulado nacional que oferece uma prova com questões inéditas, no padrão do ENEM e que garante ao estudante um boletim com seu diagnóstico de desempenho e notas calculadas com base na Teoria de Resposta ao Item.

Para participar, é preciso realizar a sua inscrição no site http://www.simuladoaberto.evolucional.com.br (as inscrições já estão abertas podem ser realizadas até o dia 24/10 às 23:59).

As provas deverão ser realizadas a partir das 8h do dia 18/10 (sábado) até o dia 26 de outubro às 23h59.

Da mesma forma que o ENEM, o simulado será composto por duas provas de 90 questões: uma com a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e a área de Ciências Humanas e suas Tecnologias e outra prova com Matemática e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos, e suas Tecnologias. A elaboração das questões e a montagem da prova foi feita em conformidade com a matriz de competências e habilidades do ENEM.

Como funciona

· Você realiza a inscrição em nossa plataforma, utilizando sua conta do Facebook, Google ou email: (http://www.simuladoaberto.evolucional.com.br) .

· Entre os dias 18 e 26 de outubro, reserve dois períodos de 4h30 para realizar suas provas.

· O tempo é contado de forma ininterrupta, não sendo possível pausar ou reiniciar a prova. Após o encerramento, pelo usuário ou pelo esgotamento do tempo, ela não mais poderá ser alterada ou refeita.

· É importante que, durante a prova, você esteja isolado de qualquer distração que possa atrapalhar sua performance. Procure simular a situação real do ENEM.

Os resultados

O seu resultado estará disponível para consulta a partir das 10h do dia 3 de novembro. Ele poderá ser visualizado mediante acesso individual na plataforma online. Em sua página exclusiva, você terá:

· Suas notas comparáveis com a nota do ENEM, visto que são calculadas pela Teoria de Respostas ao Item (TRI) na mesma régua do ENEM.

· Indicação dos seus pontos fortes e fracos, classificados por habilidades e por assuntos. Com isso, nos dias anteriores à prova, você poderá fazer uma revisão dos temas mais relevantes.

· Por meio do Simulador SiSU, veja também em quais Universidades você seria aprovado com o resultado obtido neste simulado (com base nas notas de corte do Sisu anterior).

Com todas as informações, você poderá planejar melhor a sua estratégia para a prova. Bons estudos!

http://www.simuladoaberto.evolucional.com.br