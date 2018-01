Simulado de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Entenda a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Essa prova é considerada, por muitos estudantes, a mais fácil dentre as quatro provas objetivas. Nela, as habilidades cobradas envolvem, mais que nas outras áreas, interpretação, extração de informações, entendimento de discursos, avaliação de posições argumentativas, etc., sempre aplicadas à temas comuns à todos nós, como propagandas, textos jornalísticos, informativos e publicitários, livros literários importantes, arte, expressão corporal, dança, tecnologias na comunicação, entre outros.

Algumas palavras acima podem ter soado estranhas, como “expressão corporal”, “dança” ou mesmo “arte”. Sim, a prova de Linguagens trata de todas as formas de comunicação, verbal e não verbal, e por isso insere a educação física e artística nesse conjunto.

Para baixar a prova de Linguagens, clique nos links abaixo:

1) Opção Espanhol

www.mateusprado.org.br/prova-enem-2012-ling-esp-reordenada-dificuldade.zip

2) Opção Inglês

www.mateusprado.org.br/prova-enem-2012-ling-ing-reordenada-dificuldade.zip.zip

Pois bem, temos uma aparente contradição: Se essa prova é, grosso modo, a mais fácil das quatro, por que as notas máximas obtidas em Linguagens são bem menores que em Matemática, por exemplo? Por que na última prova do ENEM, conforme pesquisa que realizamos, os alunos que acertaram exatamente 30 questões em Matemática e 30 em Linguagens obtiveram notas entre 700 e 800 em Matemática e entre 550 e 650 em Linguagens?

Como a nota é dada pela sua distância da média, e em sua maioria os alunos acertam muito mais questões em Linguagens, a média de acertos em Linguagens é bem maior que em Matemática. Na prática: vamos dizer que a média dos alunos concluintes do Ensino Médio tenha sido de 15 acertos em Linguagens e de 9 acertos em Matemática. A nota 500 será fixada ao aluno médio de cada área (ao aluno que acertou 15 questões em Linguagens e ao aluno que acertou 9 em Matemática). Se você acertou 30 questões em ambas as provas, podemos dizer que você está a uma distância de 15 pontos da média de acertos em Linguagens e de 21 pontos da média de acertos em Matemática. Então a sua nota será maior em Matemática, já que uma distância maior da média proporciona maior nota.

Que língua escolher?

Uma dúvida cruel que passa na cabeça da maioria dos alunos, na hora da inscrição do ENEM, é: Que Língua estrangeira Moderna (LEM) escolher, inglês ou espanhol? Será que a prova de Espanhol (língua que muitos dizem ser “mais próxima do português”) é mais fácil?

A realidade é que, todo ano, cerca de 1/3 dos inscritos opta por fazer a prova de Inglês e 2/3 escolhem a de espanhol. Porém, com base nos dados das provas já aplicadas, podemos afirmar que (considerando um aluno que tenha o mesmo nível em inglês e em espanhol) a escolha pela prova de Espanhol não garante maior facilidade na resolução das 5 questões cobradas dessa língua.

Vamos ao dados. Quando as questões foram colocadas na régua da nota (ordenadas pelo grau de dificuldade a partir da proficiência dos alunos que acertaram cada questão), pudemos verificar que as questões de espanhol ficaram aproximadamente 35 pontos acima das de inglês. Ou seja, a questão mais fácil de espanhol estava aproximadamente 35 pontos acima, na régua da nota, que a questão mais fácil de inglês. A segunda questão mais fácil de espanhol estava aproximadamente 35 pontos acima que a segunda questão mais fácil de inglês e assim por diante.

Pode ser que esse padrão se repita nas próximas aplicações, mas não há garantias sobre qual LEM será “mais fácil”. O que podemos aconselhar é que, se você conhece um pouco o inglês, faça a opção por essa língua e não caia na ilusão de que a de espanhol é sempre mais fácil, pois não é. Claro, nesse ano a sua escolha já foi feita, mas já fica o conselho pra quem for fazer novamente o ENEM no ano que vem.

O simulado reorganizado pela ordem de dificuldade

Como nos outros 3 simulados (publicados anteriormente nessa coluna), o simulado de Linguagens foi feito através do reordenamento das questões da prova aplicada em 2012 de acordo com o nível de dificuldade. A questão mais acertada pelos alunos que fizeram a prova oficial (questão mais fácil) virou a primeira em nosso simulado, e assim por diante. Ao resolver as questões pela ordem de dificuldade, você verifica “a partir de qual” questão você erra mais e pode elaborar um plano de estudos personalizado.

No infográfico abaixo você pode verificar a simulação da nota obtida (calculada na Teoria de Resposta ao Item – TRI) de um aluno que acertou as questões mais fáceis da prova (maior coerência pedagógica), de um aluno que acertou as mais difíceis (prováveis chutes), de um que acertou as questões de média dificuldade (o que também é incoerente e improvável) e de um aluno com comportamento comum (acerta a maioria das fáceis e começa a errar mais em algum ponto da prova).

Como você pôde verificar, a nota em Linguagens, para quem acertou as 20 questões mais fáceis, não é alta como em Matemática. Aqui, você precisa garantir mais acertos para ter uma nota maior. Ou melhor, mais do que acertos, você precisa ter acertos coerentes. Portanto, esforce-se para resolver todas as questões que sabe antes de quebrar a cabeça com as questões difíceis.

Para avaliar seu rendimento e receber um infográfico personalizado (como esses acima), baixe o simulado e envie seus resultados em nosso site.

