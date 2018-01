Quer prever a sua nota no ENEM 2014?

Duas semanas já se passaram da prova (*), você já contou todos os seus acertos e comparou as respostas com as dos seus amigos, mas a curiosidade não passa: “No final das contas, com os cálculos da TRI, qual será a minha nota?”

Para te ajudar com essa crise existencial (carinha de desespero), eu e o pessoal da Evolucional organizamos um sistema on-line em que você poderá cadastrar todos os seus acertos e receber, em poucos dias, um relatório bastante detalhado sobre a coerência pedagógica dos seus acertos e a previsão da sua nota em cada uma das quatro áreas do conhecimento.

Para preencher suas respostas: https://fred3.typeform.com/to/aCBbNu

A ideia da “coerência pedagógica” é a seguinte. Ao cadastrar suas respostas em nosso sistema, seus dados serão processados de modo a identificarmos se você acertou questões mais fáceis ou mais difíceis (as mais fáceis são aquelas mais acertadas e as difíceis são as menos acertadas pelo grupo completo de respondentes). Com isso teremos, para cada uma das suas quatro provas, uma barra com 45 quadradinhos pintados de verde (acertos) ou vermelho (erros), mas esses quadradinhos não correspondem à ordem das questões na prova, e sim às questões reordenadas pelo grau de dificuldade.

Quanto mais os seus “quadradinhos verdes” se agruparem no início da barra (e vermelhos no final), o sistema (assim como o ENEM) entende que sua prova é mais coerente e sua nota tende a ser maior. Para facilitar o entendimento desse processo, nós atribuímos um valor percentual para a sua coerência pedagógica.

Olhem que coisa linda. Você vai receber um relatório no modelo do desse aluno abaixo:

Bom, com esses dados, que já são bastante interessantes, poderemos ainda fazer uma estimativa da sua nota na prova. Veja, abaixo, como será o seu boletim de “previsão da nota” (esse é o boletim do mesmo aluno das imagens acima):

É importante frisar que, para fazer essa estimativa, nós utilizamos como base os microdados da prova de 2012 disponibilizados pelo Inep (que são os últimos disponíveis). Como, de ano para ano, a dificuldade do conjunto de questões e o preparo dos alunos que prestaram o Exame muda, pode ser que a mesma quantidade de acertos e a mesma coerência pedagógica acarrete em nota um pouco maior, ou menor, nesse ano. Em 2013, por exemplo, um aluno com a mesma quantidade de acertos e a mesma coerência pedagógica (que em 2012) obteve uma nota um pouco maior do que no ano anterior.

Gostaram? Então bora preencher suas respostas em nosso site!

Divirta-se!

*Atenção: A coleta dos dados da pesquisa se encerrará às 18h do dia 17 de dezembro de 2014 (próxima quarta). Os resultados serão enviados até o dia 18 de dezembro (quinta). Após a consolidação dos dados de todos os participantes, divulgaremos uma análise pedagógica do ENEM 2014.