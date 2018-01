O ENEM precisa passar a ser realizado em dois domingos, e não como é hoje, num sábado e domingo seguido. Da forma como a prova é atualmente, os alunos ficam muito cansados e é praticamente impossível fazer integralmente as provas e a redação no segundo dia.

Por respeito aos estudantes brasileiros, eu, Mateus Prado, educador e especialista em ENEM, defendo e luto para que o ENEM passe a ser aplicado em dois domingos, com uma hora a mais de prova por dia, sem a redução de frotas de transporte público nos dias de prova e com lei de silêncio absoluto, além da proibição de atividades ou obras que desviem o trânsito nos dias de prova.

Defendo também a correta aplicação e fiscalização dos recursos envolvidos. Convoco os estudantes Brasileiros para a campanha #ENEMEMDOISDOMINGOS. Por uma melhor condição de prova, onde ninguém seja prejudicado pelo cansaço de dois dias seguidos de prova, que ninguém deixe de fazer qualquer questão ou a Redação por falta de tempo, pela manutenção do estado laico Brasileiro (sabatistas chegam as 13 horas, horário de Brasília, no sábado, e só começam a fazer a prova as 19h30min), lutemos pelos alunos brasileiros.

Se os técnicos do INEP/MEC fizessem as provas do ENEM, todos os anos, saberiam como que, em sua maioria, os alunos que estudam anos para poder fazer a PROVA INTEIRA não conseguem cumpri-la e acabam ou chutando algumas questões ou fazendo mal a Redação.

Compartilhem o texto e entrem neste debate. #ENEMEMDOISDOMINGOS. É muito mais justo.

