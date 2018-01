Federal em Minas mudará edital para curso de Medicina

A UNIFAL (Universidade Federal de Alfenas), no sul do estado de Minas Gerais, mudará o Edital e o termo de adesão ao SISU 2015.1 depois que esta coluna, do Estadão, apontou que erros no edital prejudicariam alunos cotistas no curso de Medicina e poderia, inclusive, deixar as 60 vagas de Medicina de seu curso sem serem totalmente preenchidas (mesmo que com alunos não cotistas).

Além da publicação neste espaço, esta coluna fez contato, por email, com vários setores da Universidade, como a Reitoria, a Ouvidoria, a Coordenação do Curso de Medicina, a Comissão de Vestibulares e a Assessoria de Imprensa, entre outros.

Este é o segundo ano do Curso de Medicina na Unifal.

Ontem a Ouvidoria da Universidade mandou a “denúncia” do erro da Universidade para a Comissão de Vestibulares da Unifal. Também foi encaminhado, por esta coluna, denúncia para o Ministério Público Federal.

Hoje, as 10h52min recebemos o seguinte email da Assessoria de Imprensa da Unifal :

A Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG agradece sua mensagem e esclarece que de fato houve um equívoco em relação as notas mínimas do Curso de Medicina da UNIFAL-MG no sistema SISu.

As devidas providências já foram efetivadas junto ao MEC e a Universidade Federal de Alfenas divulgará amplamente, assim que autorizado, os novos valores das notas mínimas para o referido curso.

Parabenizamos a Unifal pelo reconhecimento imediato do erro e pelas providências mesmo às vésperas do inicio do SISU.

Confira a coluna que deu origem às prometidas mudanças no Edital e no Termo de Adesão ao SISU 2015.1 da Unifal :

P.S – Edital já mudou. Neste dia 09 de Janeiro, sexta feira, o Reitor da Universidade Federal de Alfenas comunicou mudanças nas notas minimas para concorrer ao curso de Medicina, na Universidade, pelo SISU. Confira o Comunicado :

