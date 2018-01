Faculdade em 2014 – ainda dá tempo

Nossa previsão no FACEBOOK da última semana calhou! Saiu hoje o edital para o SISU.

Seleção de meio de ano já tem data definida! Boa notícia para quem fez a prova do Enem em 2013, mas não conseguiu a tão sonhada vaga no Ensino Superior no começo deste ano – as inscrições para o Sisu iniciam dia 02 de junho , para vagas nas universidades que abrem processo seletivo no segundo semestre .

Os alunos interessados em ingressar em uma universidade federal ainda em 2014 podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificado por meio do site do programa (www.sisu.mec.gov.br).

Algumas instituições de ensino já estão informando as datas de divulgação dos aprovados. No ano passado, o período de inscrição se iniciou duas semanas depois. Acredita-se que o adiantamento deste ano tenha ocorrido para não coincidir com o calendário da Copa do Mundo ou para dar mais tempo às universidades de realizarem o processo seletivo.

Não perca tempo e fique atento ao cronograma, ainda há chance de conquistar a vaga que você quer em uma boa universidade pública.

Mateus Prado