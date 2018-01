ENEM – Resultado só depois do dia 11 de Janeiro.

ENEM – resultado do ENEM só deve sair na segunda semana de Janeiro. Vai demorar uma semana a mais do o MEC havia prometido.

Não será só o SISU que atrasará a data de início no primeiro semestre de 2015. Também as notas do ENEM devem demorar oito ou mais, dias para serem divulgadas em comparação em aos anos anteriores.

Os atrasos são resultado do aumento do número de inscritos e do atraso na data de aplicação da prova em 2014 (O ENEM é aplicado no último final de semana de Outubro. Eleições neste dia, e um feriado católico no fim de semana seguinte, levou o MEC a aplicar a prova somente no segundo final de semana de Novembro de 2014).

A confirmação da informação, que já vinha sendo especulada em várias Universidades Federais, sobre a data da divulgação dos resultados do ENEM, são do próprio Futuro Ministro da Educação (Cid Gomes), que no dia 29 esteve reunido com o atual Ministro (Henrique Paim) e depois concedeu entrevista para o Broadcast Político, serviço em tempo real da Agência Estado.

Confira :

Cid Gomes tomará posse como ministro da Educação na quinta-feira (1º) e já indicou uma lista de prioridades que deve divulgar nas primeiras semanas do próximo mês. Ele se reuniu na última terça-feira (29) com o atual ministro da pasta, Henrique Paim, e junto com parte da equipe do governo federal conversaram sobre algumas questões do calendário do Ministério. “Na primeira semana depois da posse, será divulgado o reajuste do piso dos professores. na segunda, o resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), na terceira e quarta, abertura do Sisu (Sistema de Seleção Unificada)”, afirmou o governador ao Broadcast Político, serviço em tempo real da Agência Estado.

