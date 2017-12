Nessa semana divulgamos, com exclusividade, o Simulado de Ciências Humanas da série preparada especialmente para você que vai prestar o ENEM nesse ano e quer direcionar seus estudos para os conteúdos que mais agregarão pontos à sua nota.

Os simulados foram organizados a partir do reordenamento das questões do ENEM aplicado em 2012 conforme o grau de dificuldade. Ou seja, com base na quantidade de pessoas que acertaram cada questão, quando da aplicação oficial, pudemos classificar as questões pela ordem de dificuldade e disponibilizar esse material para que você, leitor, possa testar seus conhecimentos e, muito mais, organizar seus estudos a partir do resultado.

Para baixar a prova de Ciências Humanas, clique no link a seguir:

www.mateusprado.org.br/prova-enem-2012-hum-reordenada-dificuldade.zip

Uma boa dica é que você, após o recebimento do seu boletim de resultados, verifique a partir de qual questão você começa a errar mais e foque seus estudos nos conteúdos dessa faixa de questões. Assim você não perde tempo estudando os conteúdos mais básicos, que você já sabe, e também não salta direto para os conteúdos mais difíceis, que você terá mais dificuldade em aprender. Além disso, claro, você não perde tempo estudando aquilo que aparece no seu livro didático, ou apostila, mas que não costuma ser tratado no ENEM.

No último texto dessa coluna, colocamos que, quando olhamos as notas de quem acertou as 20 questões mais fáceis e de quem acertou as 20 mais difíceis e calculamos a distância entre a pontuação dessas duas pessoas, em Matemática temos uma variação (distância) muito maior que em Ciências da Natureza (por razão de essa área do conhecimento englobar 3 disciplinas que ainda são estudadas separadamente na escola).

Em Ciências Humanas essa mesma discussão é válida. Aqui a variação não é tão grande como em Matemática, mas ainda é muito mais significativa do que no caso da prova de Ciências da Natureza. Isso acontece por vários motivos, mas o principal deles é que a prova de Ciências Humanas é menos conteudista do que a de Ciências da Natureza. Outro motivo é que, por História e Geografia se entrelaçarem mais na constituição da matriz dessa prova (em relação às três disciplinas cobradas em Ciências da Natureza), a consolidação da nota, na TRI, se torna mais consistente em Humanas.

Para você que já resolveu as provas anteriores, essa é a grande oportunidade para testar seu desempenho em Humanas. Na semana que vem, você também poderá fazer a de Linguagens.

Quem ainda não fez as provas anteriores pode baixá-las no link indicado e enviar os resultados em nosso site. Ao cadastrar sua pontuação, você recebe um boletim personalizado no seu e-mail. Participe!

